https://ria.ru/20211201/aborty-1761725810.html
В Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстраций
В Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстраций - РИА Новости, 01.12.2021
В Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстраций
Более 30 человек арестованы в ходе демонстраций по теме абортов в центре Вашингтона за препятствование движению в центре столицы, сообщили правоохранительные... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:31
2021-12-01T21:31
2021-12-01T21:31
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА новости. Более 30 человек арестованы в ходе демонстраций по теме абортов в центре Вашингтона за препятствование движению в центре столицы, сообщили правоохранительные органы."Мы предупредили демонстрантов трижды и теперь начинаем аресты за нарушение статьи Столичного порядка о массовых собраниях, создании препятствий или проникновении на закрытую территорию", - сообщила полиция Капитолия в своем Twitter. По данным полиции, к настоящему времени за перекрытие движения по авеню Конституции задержаны 33 человека.Демонстрации проходят в Вашингтоне в связи с рассмотрением Верховным судом законности принятого в одном из штатов ограничения на аборты. Как передает корреспондент РИА Новости, напротив высшей судебной инстанции проходит сразу две акции: участники одной выступают в поддержку права женщины на аборт, другие называют эту процедуру убийством. Еще одна демонстрация проходит с восточной стороны Капитолия. Молодежь в балахонах университета Liberty призывает защитить нерожденных младенцев.Как отмечается в сообщении полиции, аресты не касаются участников "законных демонстраций у здания Верховного суда".
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в мире, сша, протесты, аборты, капитолий, вашингтон
В Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстраций
Полиция арестовала более 30 участников демонстраций по теме абортов в центре Вашингтона