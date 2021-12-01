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В Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстраций
В Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстраций - РИА Новости, 01.12.2021
В Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстраций
Более 30 человек арестованы в ходе демонстраций по теме абортов в центре Вашингтона за препятствование движению в центре столицы, сообщили правоохранительные... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T21:31
2021-12-01T21:31
в мире
сша
протесты
аборты
капитолий
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА новости. Более 30 человек арестованы в ходе демонстраций по теме абортов в центре Вашингтона за препятствование движению в центре столицы, сообщили правоохранительные органы."Мы предупредили демонстрантов трижды и теперь начинаем аресты за нарушение статьи Столичного порядка о массовых собраниях, создании препятствий или проникновении на закрытую территорию", - сообщила полиция Капитолия в своем Twitter. По данным полиции, к настоящему времени за перекрытие движения по авеню Конституции задержаны 33 человека.Демонстрации проходят в Вашингтоне в связи с рассмотрением Верховным судом законности принятого в одном из штатов ограничения на аборты. Как передает корреспондент РИА Новости, напротив высшей судебной инстанции проходит сразу две акции: участники одной выступают в поддержку права женщины на аборт, другие называют эту процедуру убийством. Еще одна демонстрация проходит с восточной стороны Капитолия. Молодежь в балахонах университета Liberty призывает защитить нерожденных младенцев.Как отмечается в сообщении полиции, аресты не касаются участников "законных демонстраций у здания Верховного суда".
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в мире, сша, протесты, аборты, капитолий, вашингтон
21:31 01.12.2021
 
В Вашингтоне арестовали более 30 участников демонстраций

Полиция арестовала более 30 участников демонстраций по теме абортов в центре Вашингтона

© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА новости. Более 30 человек арестованы в ходе демонстраций по теме абортов в центре Вашингтона за препятствование движению в центре столицы, сообщили правоохранительные органы.
"Мы предупредили демонстрантов трижды и теперь начинаем аресты за нарушение статьи Столичного порядка о массовых собраниях, создании препятствий или проникновении на закрытую территорию", - сообщила полиция Капитолия в своем Twitter. По данным полиции, к настоящему времени за перекрытие движения по авеню Конституции задержаны 33 человека.
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Демонстрации проходят в Вашингтоне в связи с рассмотрением Верховным судом законности принятого в одном из штатов ограничения на аборты. Как передает корреспондент РИА Новости, напротив высшей судебной инстанции проходит сразу две акции: участники одной выступают в поддержку права женщины на аборт, другие называют эту процедуру убийством. Еще одна демонстрация проходит с восточной стороны Капитолия. Молодежь в балахонах университета Liberty призывает защитить нерожденных младенцев.
Как отмечается в сообщении полиции, аресты не касаются участников "законных демонстраций у здания Верховного суда".
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