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Культура
https://ria.ru/20211201/ablo-1761589373.html
В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло
В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло - РИА Новости, 01.12.2021
В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло
В Майами прошел показ последней коллекции скончавшегося от рака дизайнера мужской линии одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло. Трансляция велась на сайте... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T11:34
2021-12-01T11:34
культура
майами
чикаго
louis vuitton
youtube
канье уэст
новости культуры
дизайнер вирджил абло
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. В Майами прошел показ последней коллекции скончавшегося от рака дизайнера мужской линии одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло. Трансляция велась на сайте бренда и на YouTube.Шоу прошло в Майами по желанию Абло, который ушел из жизни в это воскресенье. Ему было 42 года. В компании заявили, что проводя показ лишь два дня спустя после его смерти, хотят "отдать дань жизни и наследию творческого гения" дизайнера.Его новая весенняя коллекция была озаглавлена "Вирджил был здесь". Показ прошел на открытом воздухе. Вместо привычного подиума — молодые березки, между которыми двигались модели. Как и предыдущие коллекции Абло, последняя представляет собой симбиоз городского стиля и высокой моды люксового французского бренда. Черный костюм-двойка из шелкового материала сопровождается массивными горнолыжными перчатками, костюм спортивного кроя — шляпой. Именно умение привнести на подиум детали "уличной" культуры и образа эксперты считают главным вкладом Абло в историю моды.Гостями показа были экс-супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст (Йе), их дочь Норт Уэст, а также певец Фаррелл Уильямс, супермодель Белла Хадид и другие. Вирджил работал в Louis Vuitton с 2018 года и создал для модного дома семь коллекций. Он также стал первым темнокожим дизайнером бренда и самым "высокопоставленным" афроамериканцем в мире высокой моды.Абло родился в 1980 году в Чикаго. Он сотрудничал с модным домом Fendi и работал вместе с рэпером Канье Уэстом. В 2012 году он создал бренд одежды Off-White, с 2018 года модельер работал в Louis Vuitton художественным директором мужской линии одежды.
https://ria.ru/20211128/dizayner-1761179693.html
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майами, чикаго, louis vuitton, youtube, канье уэст, новости культуры, дизайнер вирджил абло
11:34 01.12.2021
 
В Майами прошел показ последней коллекции Вирджила Абло

В Майами прошел показ последней коллекции скончавшегося дизайнера Вирджила Абло

© Louis Vuitton/YoutubeПоказ в честь креативного директора Louis Vuitton Вирджила Абло
Показ в честь креативного директора Louis Vuitton Вирджила Абло
© Louis Vuitton/Youtube
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. В Майами прошел показ последней коллекции скончавшегося от рака дизайнера мужской линии одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло. Трансляция велась на сайте бренда и на YouTube.
Шоу прошло в Майами по желанию Абло, который ушел из жизни в это воскресенье. Ему было 42 года. В компании заявили, что проводя показ лишь два дня спустя после его смерти, хотят "отдать дань жизни и наследию творческого гения" дизайнера.
Его новая весенняя коллекция была озаглавлена "Вирджил был здесь". Показ прошел на открытом воздухе. Вместо привычного подиума — молодые березки, между которыми двигались модели.
Как и предыдущие коллекции Абло, последняя представляет собой симбиоз городского стиля и высокой моды люксового французского бренда. Черный костюм-двойка из шелкового материала сопровождается массивными горнолыжными перчатками, костюм спортивного кроя — шляпой. Именно умение привнести на подиум детали "уличной" культуры и образа эксперты считают главным вкладом Абло в историю моды.
"Самым большим вкладом Вирджила в историю моды стало то, что он сделал заметным влияние городской культуры на мировую моду", — прокомментировал РИА Новости кончину дизайнера доцент Университета Райерсона в Торонто Генри Наварро Делгадо.
Дизайнер Вирджил Абло (Virgil Abloh) - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 21:56Шоубиз
Умер дизайнер Вирджил Абло
Гостями показа были экс-супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст (Йе), их дочь Норт Уэст, а также певец Фаррелл Уильямс, супермодель Белла Хадид и другие.
Вирджил работал в Louis Vuitton с 2018 года и создал для модного дома семь коллекций. Он также стал первым темнокожим дизайнером бренда и самым "высокопоставленным" афроамериканцем в мире высокой моды.
Абло родился в 1980 году в Чикаго. Он сотрудничал с модным домом Fendi и работал вместе с рэпером Канье Уэстом. В 2012 году он создал бренд одежды Off-White, с 2018 года модельер работал в Louis Vuitton художественным директором мужской линии одежды.
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КультураМайамиЧикагоLouis VuittonYouTubeКанье УэстНовости культурыДизайнер Вирджил Абло
 
 
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