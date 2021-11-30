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Пассажиры московского метро чаще всего звонят в страны СНГ и Словению
Пассажиры московского метро чаще всего звонят в страны СНГ и Словению - РИА Новости, 30.11.2021
Пассажиры московского метро чаще всего звонят в страны СНГ и Словению
Большинство (90%) международных роуминговых звонков из московского метрополитена приходится на Узбекистан, Армению, Киргизию, Белоруссию и Словению,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T06:40
2021-11-30T10:30
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белоруссия
узбекистан
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Большинство (90%) международных роуминговых звонков из московского метрополитена приходится на Узбекистан, Армению, Киргизию, Белоруссию и Словению, свидетельствуют данные исследования компании МТС, которые есть в распоряжении РИА Новости.По данным анализа, общая средняя продолжительность телефонных звонков по России составляет 1,5 минуты, звонки за границу длятся меньше - в среднем 35 секунд. При этом в статистике есть три исключения - звонки в Австрию и Армению длятся в среднем около пяти минут, а с Италией пассажиры московского метро говорили в среднем до 10 минут.К регионам России, в которые абоненты звонили из московского метро чаще всего, вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан, Саратовская и Оренбургская области. Самое большое количество роуминговых звонков было зафиксировано на станциях "Театральная", "Библиотека имени Ленина" и "Третьяковская".В 2021 году суммарная продолжительность телефонных разговоров в метро составила 136 минут в месяц, что эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров. С 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года мобильный голосовой трафик в московском метрополитене вырос на 21%.
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общество, армения, словения, белоруссия, узбекистан, россия, новости - туризм
06:40 30.11.2021 (обновлено: 10:30 30.11.2021)
 
Пассажиры московского метро чаще всего звонят в страны СНГ и Словению

Пассажиры московского метро чаще всего звонят в страны СНГ и Словению, рассказали в МТС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина на станции московского метрополитена
Мужчина на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Большинство (90%) международных роуминговых звонков из московского метрополитена приходится на Узбекистан, Армению, Киргизию, Белоруссию и Словению, свидетельствуют данные исследования компании МТС, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Порядка 90% международных роуминговых звонков пользователей МТС из подземки пришлось на Узбекистан, Армению, Кыргызстан, Беларусь и Словению. Среди стран дальнего зарубежья чаще всего абоненты МТС звонили из метро в Болгарию, Кипр, Грецию, Италию и Турцию. В страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и в США пассажиры Московского метрополитена практически не звонили", - говорится в сообщении.
По данным анализа, общая средняя продолжительность телефонных звонков по России составляет 1,5 минуты, звонки за границу длятся меньше - в среднем 35 секунд. При этом в статистике есть три исключения - звонки в Австрию и Армению длятся в среднем около пяти минут, а с Италией пассажиры московского метро говорили в среднем до 10 минут.
К регионам России, в которые абоненты звонили из московского метро чаще всего, вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан, Саратовская и Оренбургская области. Самое большое количество роуминговых звонков было зафиксировано на станциях "Театральная", "Библиотека имени Ленина" и "Третьяковская".
В 2021 году суммарная продолжительность телефонных разговоров в метро составила 136 минут в месяц, что эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров. С 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года мобильный голосовой трафик в московском метрополитене вырос на 21%.
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