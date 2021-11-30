https://ria.ru/20211130/zvonki-1761378015.html

Пассажиры московского метро чаще всего звонят в страны СНГ и Словению

Пассажиры московского метро чаще всего звонят в страны СНГ и Словению - РИА Новости, 30.11.2021

Пассажиры московского метро чаще всего звонят в страны СНГ и Словению

Большинство (90%) международных роуминговых звонков из московского метрополитена приходится на Узбекистан, Армению, Киргизию, Белоруссию и Словению,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T06:40

2021-11-30T06:40

2021-11-30T10:30

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словения

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Большинство (90%) международных роуминговых звонков из московского метрополитена приходится на Узбекистан, Армению, Киргизию, Белоруссию и Словению, свидетельствуют данные исследования компании МТС, которые есть в распоряжении РИА Новости.По данным анализа, общая средняя продолжительность телефонных звонков по России составляет 1,5 минуты, звонки за границу длятся меньше - в среднем 35 секунд. При этом в статистике есть три исключения - звонки в Австрию и Армению длятся в среднем около пяти минут, а с Италией пассажиры московского метро говорили в среднем до 10 минут.К регионам России, в которые абоненты звонили из московского метро чаще всего, вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Дагестан, Саратовская и Оренбургская области. Самое большое количество роуминговых звонков было зафиксировано на станциях "Театральная", "Библиотека имени Ленина" и "Третьяковская".В 2021 году суммарная продолжительность телефонных разговоров в метро составила 136 минут в месяц, что эквивалентно трем месяцам непрерывных разговоров. С 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года мобильный голосовой трафик в московском метрополитене вырос на 21%.

https://ria.ru/20210211/telefon-1597113345.html

армения

словения

белоруссия

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, армения, словения, белоруссия, узбекистан, россия, новости - туризм