https://ria.ru/20211130/zemlya-1761411205.html

Ивановские аграрии за четыре года ввели в оборот 25 тысяч га земель

Ивановские аграрии за четыре года ввели в оборот 25 тысяч га земель - РИА Новости, 30.11.2021

Ивановские аграрии за четыре года ввели в оборот 25 тысяч га земель

За четыре года в Ивановской области введены в оборот 25 тысяч гектаров неиспользуемых земель, из них девять тысяч гектаров - в текущем году, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:22

2021-11-30T11:22

2021-11-30T11:22

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 30 ноя – РИА Новости. За четыре года в Ивановской области введены в оборот 25 тысяч гектаров неиспользуемых земель, из них девять тысяч гектаров - в текущем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Наиболее активно ввод в сельхозоборот неиспользуемых земель идет в Ильинском, Гаврилово-Посадском, Вичугском, Ивановском, Юрьевецком, Южском, Шуйском, Лухском, Тейковском и Палехском районах", - сказал собеседник агентства.По его словам, задачу освоения заброшенных земель поставил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Как сообщил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, для этого аграриям оказывается господдержка."Наша задача – максимально вовлечь в этот процесс сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Но без государственной поддержки сделать это сложно. Поэтому на протяжении четырех лет предоставляется субсидия на вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Государственная поддержка данного направления за четыре года составила 150,2 миллиона рублей, в том числе в текущем году 48,7 миллиона рублей", – процитировали в пресс-службе Дениса Черкесова.

https://ria.ru/20210730/proekt-1743615859.html

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станислав воскресенский