13:47 30.11.2021 (обновлено: 13:51 30.11.2021)
Ростехнадзор потребовал временно закрыть завод имени Свердлова в Дзержинске
Ростехнадзор потребовал временно закрыть завод имени Свердлова в Дзержинске, где был пожар
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Волжско-Окское управление Ростехнадзора требует временного запрета на эксплуатацию завода имени Свердлова в Дзержинске в связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, сообщается во вторник на сайте ведомства.
Волжско-Окским управлением Ростехнадзора для проведения технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", произошедшей 27 ноября, сформирована комиссия под председательством руководителя управления Игоря Кокунова. В состав комиссии вошли руководящие сотрудники Волжско-Окского управления Ростехнадзора, представители МЧС, федеральных и местных органов власти и страховой компании.
27 ноября, 16:17Завод в Дзержинске вернулся к работе после серии взрывов
"В связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, допущенными предприятием, 28 ноября руководитель управления составил протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производственного объекта ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова. Материалы дела 29 ноября были направлены в Дзержинский городской суд", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 (мск) в Нижегородской области на Заводе имени Я. М. Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального минздрава, пострадали два человека. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, по состоянию на 11.20 в двухэтажном кирпичном здании цеха, где производят октоген, произошло четыре взрыва с последующим обрушением. Из соседнего здания для безопасности были эвакуированы 88 человек. Днем пожар, возникший после ЧП, был потушен.
Следователи СУСК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.
Утром 31 августа 2018 года на территории завода имени Я.М. Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.