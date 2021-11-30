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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211130/zaryade-1761471947.html
В "Зарядье" объявили имена лауреатов "Московской Арт Премии"
В "Зарядье" объявили имена лауреатов "Московской Арт Премии" - РИА Новости, 01.12.2021
В "Зарядье" объявили имена лауреатов "Московской Арт Премии"
В "Зарядье" на торжественной церемонии наградили лауреатов "Московской Арт Премии" в пяти номинациях, сообщили в пресс-службе "Зарядья". РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T21:43
2021-12-01T10:31
культура
новости культуры
москва
виктор коршунов
чулпан хаматова
москино
зарядье
выставки
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В "Зарядье" на торжественной церемонии наградили лауреатов "Московской Арт Премии" в пяти номинациях, сообщили в пресс-службе "Зарядья". В категории "Изобразительное искусство и архитектура" награду взяли Игорь Макаревич и Елена Елагина. Члены комиссии присудили дуэту московских концептуалистов первое место за их проект "Обратный отсчет". Второе место у Александра Кутового с выставкой "Bulky Biceps Trying to Fly". Обладателем третьей премии в этой номинации стал Тимофей Парщиков за проект "Sad.Ok.Super".Лучшим в номинации "Литература" назвали Дмитрия Данилова за книгу "Человек из Подольска" и другие пьесы". Вторая позиция у Андрея Геласимова за роман "Чистый кайф", а третья у Ивана Шипнигова, написавшего "Стрим". В категории "Кино" первое место заняла творческая группа Curiosity Media Lab, снявшая панорамный фильм "Гагарин. Лейтенант неба". Вторая премия ушла режиссеру Оксане Карас, которая создала драму "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой. Третье место жюри присудило "Подольским курсантам" Игоря Угольникова. На Московской Арт Премии также вручили награды за достижения в музыке. Лучшим здесь стал фестиваль Stravinsky online Владислава Тарнопольского. Второе место занял исполнительский практикум современной музыки Виктории Коршуновой, а третье – композитор Николай Хруст за "Микросонет для сопрано и ансамбля с электроникой на текст CLXXI сонета Петрарки".Первое место среди театральных проектов присудили перфомансу "Сеанс одновременной игры" хореографа Анны Абалихиной и театра "Балет Москва". Вторая премия ушла иммерсивной саунд-постановке "Университет птиц" Ксении Перетрухиной. "Бронза" досталась проекту "Lorem ipsum", созданному Дмитрием Волкостреловым.Лауреатам вручили статэутку, созданную на основе арт-объекта Игоря Шелковского "Ваза с цветами". Скульптура российского художника стояла на площади парка "Зарядье" этой осенью и была частью проекта "Здесь и сейчас: Современное искусство на улицах города". В 2021 году призовой фонд Московской Арт Премии составил 33 миллиона рублей. На соискание премии в пяти номинациях поступило более 800 заявок. Работы участников просмотрели 30 экспертов в разных областях современного искусства, в том числе директор ММАМ Ольга Свиблова, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, директор ММОМА Василий Церетели, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой, директор РОСИЗО Ольга Галактионова, директор Москино Наталья Мокрицкая и другие. Проект Фонда развития современного искусства при поддержке Правительства Москвы "Московская Арт Премия" стартовал в парке "Зарядье" в октябре 2019 года.
https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html
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новости культуры, москва, виктор коршунов, чулпан хаматова, москино, зарядье, выставки, театры, марина брусникина, музыка, россия
21:43 30.11.2021 (обновлено: 10:31 01.12.2021)
 
В "Зарядье" объявили имена лауреатов "Московской Арт Премии"

В "Зарядье" объявили имена лауреатов Московской Арт Премии

© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой парка "Зарядье"Статуэтка, вручаемая лауреатам Московской Арт Премии
Статуэтка, вручаемая лауреатам Московской Арт Премии - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Фотография предоставлена пресс-службой парка "Зарядье"
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В "Зарядье" на торжественной церемонии наградили лауреатов "Московской Арт Премии" в пяти номинациях, сообщили в пресс-службе "Зарядья".
"Победителей голосованием определил экспертный совет", — говорится в сообщении.
В категории "Изобразительное искусство и архитектура" награду взяли Игорь Макаревич и Елена Елагина. Члены комиссии присудили дуэту московских концептуалистов первое место за их проект "Обратный отсчет".
CC BY-SA 2.0 / Valerij Ledenev / Игорь Макаревич и Елена ЕлагинаИгорь Макаревич и Елена Елагина
Игорь Макаревич и Елена Елагина - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Valerij Ledenev / Игорь Макаревич и Елена Елагина
Игорь Макаревич и Елена Елагина
Второе место у Александра Кутового с выставкой "Bulky Biceps Trying to Fly". Обладателем третьей премии в этой номинации стал Тимофей Парщиков за проект "Sad.Ok.Super".
Лучшим в номинации "Литература" назвали Дмитрия Данилова за книгу "Человек из Подольска" и другие пьесы". Вторая позиция у Андрея Геласимова за роман "Чистый кайф", а третья у Ивана Шипнигова, написавшего "Стрим".
В категории "Кино" первое место заняла творческая группа Curiosity Media Lab, снявшая панорамный фильм "Гагарин. Лейтенант неба". Вторая премия ушла режиссеру Оксане Карас, которая создала драму "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой. Третье место жюри присудило "Подольским курсантам" Игоря Угольникова.
Кадр из фильма Доктор Лиза
18 сентября 2020, 15:39Культура
Фильм "Доктор Лиза" получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре"
На Московской Арт Премии также вручили награды за достижения в музыке. Лучшим здесь стал фестиваль Stravinsky online Владислава Тарнопольского. Второе место занял исполнительский практикум современной музыки Виктории Коршуновой, а третье – композитор Николай Хруст за "Микросонет для сопрано и ансамбля с электроникой на текст CLXXI сонета Петрарки".
Первое место среди театральных проектов присудили перфомансу "Сеанс одновременной игры" хореографа Анны Абалихиной и театра "Балет Москва". Вторая премия ушла иммерсивной саунд-постановке "Университет птиц" Ксении Перетрухиной. "Бронза" досталась проекту "Lorem ipsum", созданному Дмитрием Волкостреловым.
"Гран-при Московской Арт Премии экспертный совет присудил Алексею Гинзбургу за реализованный проект реставрации памятника конструктивизма "Дом Наркомфина", — сообщили организаторы.
Лауреатам вручили статэутку, созданную на основе арт-объекта Игоря Шелковского "Ваза с цветами". Скульптура российского художника стояла на площади парка "Зарядье" этой осенью и была частью проекта "Здесь и сейчас: Современное искусство на улицах города".
Игорь Шелковский. Арт-объект Ваза с цветами
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В 2021 году призовой фонд Московской Арт Премии составил 33 миллиона рублей. На соискание премии в пяти номинациях поступило более 800 заявок. Работы участников просмотрели 30 экспертов в разных областях современного искусства, в том числе директор ММАМ Ольга Свиблова, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, директор ММОМА Василий Церетели, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой, директор РОСИЗО Ольга Галактионова, директор Москино Наталья Мокрицкая и другие.
Проект Фонда развития современного искусства при поддержке Правительства Москвы "Московская Арт Премия" стартовал в парке "Зарядье" в октябре 2019 года.
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КультураНовости культурыМоскваВиктор КоршуновЧулпан ХаматоваМоскиноЗарядьеВыставкиТеатрыМарина БрусникинаМузыкаРоссия
 
 
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