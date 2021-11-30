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Как приготовить яйца с наибольше пользой
Врач назвала самый полезный способ приготовления яиц - РИА Новости, 30.11.2021
Как приготовить яйца с наибольше пользой
Яйца – один из самых популярных продуктов для завтрака. Как часто и в каком виде их лучше употреблять, чтобы они приносили максимальную пользу, рассказала в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T04:09
2021-11-30T04:09
общество
яйца
нурия дианова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Яйца – один из самых популярных продуктов для завтрака. Как часто и в каком виде их лучше употреблять, чтобы они приносили максимальную пользу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Яйца являются ценнейшим питательным продуктом, отметила врач.В зависимости от способа приготовления, яйца усваиваются организмом по-разному, продолжила диетолог. По ее словам, легче всего усваивается омлет, чуть сложнее – яйцо пашот (сваренное без скорлупы), яйцо бенедикт (яйцо пашот в составе бутерброда с разными добавками), за ними следуют отварное яйцо, глазунья, а замыкает список сырое яйцо – оно усваивается труднее всего.Что касается омлета, то он, по словам Нурии Диановой, является универсальным блюдом, которое можно есть не только на завтрак, но и на ужин – наутро не будет ощущения тяжести в желудке.Чтобы сделать омлет еще более легким, диетолог посоветовала готовить его из одного целого яйца и нескольких яичных белков."Я учу пациентов всегда использовать одно целое яйцо и обязательно несколько белков в зависимости от веса человека. Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны", – отметила Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.Исключение, уточнила врач, составляют ситуации, когда у человека обострение панкреатита или проблемы с желчным пузырем, и, соответственно, жиры строго контролируются. В таких случаях, отметила Нурия Дианова, хорошо подойдут чисто белковые омлеты.
https://rsport.ria.ru/20211129/orekh-1761183981.html
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общество, яйца, нурия дианова
04:09 30.11.2021
 
Врач назвала самый полезный способ приготовления яиц

Врач-диетолог Дианова назвала самым полезным способом приготовления яиц омлет

© Depositphotos / DragonImagesДевушка за приготовлением десерта
Девушка за приготовлением десерта - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Depositphotos / DragonImages
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Яйца – один из самых популярных продуктов для завтрака. Как часто и в каком виде их лучше употреблять, чтобы они приносили максимальную пользу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.
Яйца являются ценнейшим питательным продуктом, отметила врач.
"По составу яйца – это определенно кладезь. Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов", – пояснила Нурия Дианова.
В зависимости от способа приготовления, яйца усваиваются организмом по-разному, продолжила диетолог. По ее словам, легче всего усваивается омлет, чуть сложнее – яйцо пашот (сваренное без скорлупы), яйцо бенедикт (яйцо пашот в составе бутерброда с разными добавками), за ними следуют отварное яйцо, глазунья, а замыкает список сырое яйцо – оно усваивается труднее всего.
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Что касается омлета, то он, по словам Нурии Диановой, является универсальным блюдом, которое можно есть не только на завтрак, но и на ужин – наутро не будет ощущения тяжести в желудке.
Чтобы сделать омлет еще более легким, диетолог посоветовала готовить его из одного целого яйца и нескольких яичных белков.
"Я учу пациентов всегда использовать одно целое яйцо и обязательно несколько белков в зависимости от веса человека. Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны", – отметила Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.
Исключение, уточнила врач, составляют ситуации, когда у человека обострение панкреатита или проблемы с желчным пузырем, и, соответственно, жиры строго контролируются. В таких случаях, отметила Нурия Дианова, хорошо подойдут чисто белковые омлеты.
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ОбществояйцаНурия Дианова
 
 
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