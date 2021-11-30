https://ria.ru/20211130/yaytsa-1761370936.html

Как приготовить яйца с наибольше пользой

Врач назвала самый полезный способ приготовления яиц - РИА Новости, 30.11.2021

Как приготовить яйца с наибольше пользой

Яйца – один из самых популярных продуктов для завтрака. Как часто и в каком виде их лучше употреблять, чтобы они приносили максимальную пользу, рассказала в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T04:09

2021-11-30T04:09

2021-11-30T04:09

общество

яйца

нурия дианова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760598941_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_997823b0f5aead02cc196af291ea8421.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Яйца – один из самых популярных продуктов для завтрака. Как часто и в каком виде их лучше употреблять, чтобы они приносили максимальную пользу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Яйца являются ценнейшим питательным продуктом, отметила врач.В зависимости от способа приготовления, яйца усваиваются организмом по-разному, продолжила диетолог. По ее словам, легче всего усваивается омлет, чуть сложнее – яйцо пашот (сваренное без скорлупы), яйцо бенедикт (яйцо пашот в составе бутерброда с разными добавками), за ними следуют отварное яйцо, глазунья, а замыкает список сырое яйцо – оно усваивается труднее всего.Что касается омлета, то он, по словам Нурии Диановой, является универсальным блюдом, которое можно есть не только на завтрак, но и на ужин – наутро не будет ощущения тяжести в желудке.Чтобы сделать омлет еще более легким, диетолог посоветовала готовить его из одного целого яйца и нескольких яичных белков."Я учу пациентов всегда использовать одно целое яйцо и обязательно несколько белков в зависимости от веса человека. Одного желтка более чем достаточно. Такой омлет можно есть через день, то есть три-четыре раза в неделю. Я против чисто белковых омлетов, желтки тоже нужны", – отметила Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.Исключение, уточнила врач, составляют ситуации, когда у человека обострение панкреатита или проблемы с желчным пузырем, и, соответственно, жиры строго контролируются. В таких случаях, отметила Нурия Дианова, хорошо подойдут чисто белковые омлеты.

https://rsport.ria.ru/20211129/orekh-1761183981.html

https://rsport.ria.ru/20210511/yaytsa-1731776480.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, яйца, нурия дианова