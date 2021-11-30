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Шоубиз
https://ria.ru/20211130/yarushin-1761500010.html
Стас Ярушин высказался о конфликте с Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке"
Стас Ярушин высказался о конфликте с Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке" - РИА Новости, 30.11.2021
Стас Ярушин высказался о конфликте с Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке"
Стас Ярушин высказался о конфликте с Андреем Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке" на ТНТ. Об этом он рассказал в интервью "OK!". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:02
2021-11-30T18:02
шоубиз
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Стас Ярушин высказался о конфликте с Андреем Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке" на ТНТ. Об этом он рассказал в интервью "OK!". И Гайдулян, и Ярушин стали известны широкой аудитории благодаря другому проекту ТНТ — ситкому "Универ". Они оба сыграли сыновей олигархов. Недавно стало известно, что Ярушин вернется к своей роли в продолжении знаменитого сериала.
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тнт (телеканал)
18:02 30.11.2021
 
Стас Ярушин высказался о конфликте с Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке"

Стас Ярушин объяснил, что ему не нравилось в поведении Гайдуляна на шоу "Звезды в Африке"

© Стас Ярушин/YouTubeЛена Катина | Распад t.A.T.u. и депрессия, новая жизнь и немного о личном | МузLoft #17. Кадр видео
Лена Катина | Распад t.A.T.u. и депрессия, новая жизнь и немного о личном | МузLoft #17. Кадр видео
© Стас Ярушин/YouTube
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Стас Ярушин высказался о конфликте с Андреем Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке" на ТНТ. Об этом он рассказал в интервью "OK!".
"Прекрасный Андрюха Гайдулян! Вечно позитивный, в игре он был таким же, какой он и есть в жизни. Но мне немного не понравилось то, что он приехал на шоу заниматься какой-то добротой, проводить семинары вежливости. Думаю, там не стоило этого делать, Андрюха этим меня в хорошем смысле слова выбесил", — заявил актер.
И Гайдулян, и Ярушин стали известны широкой аудитории благодаря другому проекту ТНТ — ситкому "Универ". Они оба сыграли сыновей олигархов.
Недавно стало известно, что Ярушин вернется к своей роли в продолжении знаменитого сериала.
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