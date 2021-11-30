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Стас Ярушин высказался о конфликте с Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке"

Стас Ярушин высказался о конфликте с Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке" - РИА Новости, 30.11.2021

Стас Ярушин высказался о конфликте с Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке"

Стас Ярушин высказался о конфликте с Андреем Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке" на ТНТ. Об этом он рассказал в интервью "OK!". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:02

2021-11-30T18:02

2021-11-30T18:02

шоубиз

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Стас Ярушин высказался о конфликте с Андреем Гайдуляном на шоу "Звезды в Африке" на ТНТ. Об этом он рассказал в интервью "OK!". И Гайдулян, и Ярушин стали известны широкой аудитории благодаря другому проекту ТНТ — ситкому "Универ". Они оба сыграли сыновей олигархов. Недавно стало известно, что Ярушин вернется к своей роли в продолжении знаменитого сериала.

https://ria.ru/20211115/univer-1759141898.html

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2021

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тнт (телеканал)