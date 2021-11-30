"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy
Команда из Ritm Media запустила приложение Yappy, которое станет аналогом TikTok
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг "Газпром-медиа", запустила новое развлекательное приложение Yappy, которое станет российским аналогом TikTok.
"IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идет не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и создании креативного контента", - говорится в пресс-релизе компании Yappy.
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"Вне зависимости от того, обладает ли пользователь большой аудиторией или только начинает свое восхождение на блогерский Олимп, Yappy станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов", - добавляется в сообщении.
В релизе говорится, что широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео дополняется возможностью легко делать как локальные коллаборации со своими единомышленниками, так и дотянуться до уровня топовых селебрити.
Также удобный видеоредактор подойдет как профессионалам по созданию контента, так и новичкам. Наборы фильтров и эффектов будут продолжать пополняться и модернизироваться. Библиотека контента, с которой нужно делать реюз, продуманная функция шеринга контента в другие социальные сети и возможность добавлять в приложение свои звуки делают Yappy максимально удобным для всех.
В релизе уточнили, что в разработке команда Ritm Media учитывала все последние тренды индустрии UGC-видеостоков, еще до официального запуска проект смог привлечь внимание медийных личностей и крупных звезд. Участие в запуске Yappy принимают Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие звезды социальных медиа. Учитывая то, что приложение только запускается, у пользователей есть возможность развиваться вместе с Yappy и занимать свободные блогерские ниши. -0-
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