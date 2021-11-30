Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/yappy-1761499489.html
"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy
"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy - РИА Новости, 30.11.2021
"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy
Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг "Газпром-медиа", запустила новое развлекательное приложение Yappy, которое станет российским... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:06
2021-11-30T17:06
общество
технологии
apple ios
google android
газпром-медиа холдинг
клава кока
yappy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211637_0:146:1920:1226_1920x0_80_0_0_dc175c157a8623bb9c5b553b56068991.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг "Газпром-медиа", запустила новое развлекательное приложение Yappy, которое станет российским аналогом TikTok."IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идет не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и создании креативного контента", - говорится в пресс-релизе компании Yappy.В пресс-релизе отмечается, что приложение Yappy доступно для входа как на платформах iOS, так и на Android."Вне зависимости от того, обладает ли пользователь большой аудиторией или только начинает свое восхождение на блогерский Олимп, Yappy станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов", - добавляется в сообщении.В релизе говорится, что широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео дополняется возможностью легко делать как локальные коллаборации со своими единомышленниками, так и дотянуться до уровня топовых селебрити.Также удобный видеоредактор подойдет как профессионалам по созданию контента, так и новичкам. Наборы фильтров и эффектов будут продолжать пополняться и модернизироваться. Библиотека контента, с которой нужно делать реюз, продуманная функция шеринга контента в другие социальные сети и возможность добавлять в приложение свои звуки делают Yappy максимально удобным для всех.В релизе уточнили, что в разработке команда Ritm Media учитывала все последние тренды индустрии UGC-видеостоков, еще до официального запуска проект смог привлечь внимание медийных личностей и крупных звезд. Участие в запуске Yappy принимают Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие звезды социальных медиа. Учитывая то, что приложение только запускается, у пользователей есть возможность развиваться вместе с Yappy и занимать свободные блогерские ниши. -0-
https://ria.ru/20210927/yappy-1751954248.html
https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211637_87:0:1795:1280_1920x0_80_0_0_ebaa2cd2f240495f3d7cc6da1e33f89d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, apple ios, google android, газпром-медиа холдинг, клава кока, yappy
17:06 30.11.2021
 
"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy

Команда из Ritm Media запустила приложение Yappy, которое станет аналогом TikTok

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг "Газпром-медиа", запустила новое развлекательное приложение Yappy, которое станет российским аналогом TikTok.
"IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идет не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и создании креативного контента", - говорится в пресс-релизе компании Yappy.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 10:53
Российский аналог TikTok получил название Yappy
В пресс-релизе отмечается, что приложение Yappy доступно для входа как на платформах iOS, так и на Android.
"Вне зависимости от того, обладает ли пользователь большой аудиторией или только начинает свое восхождение на блогерский Олимп, Yappy станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов", - добавляется в сообщении.
В релизе говорится, что широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео дополняется возможностью легко делать как локальные коллаборации со своими единомышленниками, так и дотянуться до уровня топовых селебрити.
Также удобный видеоредактор подойдет как профессионалам по созданию контента, так и новичкам. Наборы фильтров и эффектов будут продолжать пополняться и модернизироваться. Библиотека контента, с которой нужно делать реюз, продуманная функция шеринга контента в другие социальные сети и возможность добавлять в приложение свои звуки делают Yappy максимально удобным для всех.
В релизе уточнили, что в разработке команда Ritm Media учитывала все последние тренды индустрии UGC-видеостоков, еще до официального запуска проект смог привлечь внимание медийных личностей и крупных звезд. Участие в запуске Yappy принимают Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие звезды социальных медиа. Учитывая то, что приложение только запускается, у пользователей есть возможность развиваться вместе с Yappy и занимать свободные блогерские ниши. -0-
Приложение Youtube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 15:34
YouTube запустил в России аналог TikTok
 
ОбществоТехнологииApple iOSGoogle AndroidГазпром-Медиа ХолдингКлава КокаYappy
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51Французы выступили против войны для "отмывания денег США" на Украине
11:50Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Россией
11:50Москвича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонии
11:49Пресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с Москвой
11:46Олег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"
11:45В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом
11:43МИД пригрозил выслать американских дипломатов
11:43В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
11:43В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человек
11:42В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
11:41В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом
11:41Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
11:40Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
11:37Киев становится все наглее, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
Лента новостейМолния
Французы выступили против войны для "отмывания денег США" на УкраинеЗеленский заявил, что не боится прямого диалога с РоссиейМосквича, выманившего более миллиона рублей, приговорили к колонииПресс-секретарь Зеленского рассказал о формате контактов Киева с МосквойОлег Скрипочка уходит из отряда космонавтов "Роскосмоса"В Москве выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусомМИД пригрозил выслать американских дипломатовВ Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человекВ России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусомМосква продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил РябковЗеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспорыКиев становится все наглее, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации