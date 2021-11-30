https://ria.ru/20211130/yappy-1761499489.html

"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy

"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy - РИА Новости, 30.11.2021

"Газпром-Медиа" запустил "российский TikTok" Yappy

Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг "Газпром-медиа", запустила новое развлекательное приложение Yappy, которое станет российским... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:06

2021-11-30T17:06

2021-11-30T17:06

общество

технологии

apple ios

google android

газпром-медиа холдинг

клава кока

yappy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211637_0:146:1920:1226_1920x0_80_0_0_dc175c157a8623bb9c5b553b56068991.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг "Газпром-медиа", запустила новое развлекательное приложение Yappy, которое станет российским аналогом TikTok."IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идет не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и создании креативного контента", - говорится в пресс-релизе компании Yappy.В пресс-релизе отмечается, что приложение Yappy доступно для входа как на платформах iOS, так и на Android."Вне зависимости от того, обладает ли пользователь большой аудиторией или только начинает свое восхождение на блогерский Олимп, Yappy станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов", - добавляется в сообщении.В релизе говорится, что широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео дополняется возможностью легко делать как локальные коллаборации со своими единомышленниками, так и дотянуться до уровня топовых селебрити.Также удобный видеоредактор подойдет как профессионалам по созданию контента, так и новичкам. Наборы фильтров и эффектов будут продолжать пополняться и модернизироваться. Библиотека контента, с которой нужно делать реюз, продуманная функция шеринга контента в другие социальные сети и возможность добавлять в приложение свои звуки делают Yappy максимально удобным для всех.В релизе уточнили, что в разработке команда Ritm Media учитывала все последние тренды индустрии UGC-видеостоков, еще до официального запуска проект смог привлечь внимание медийных личностей и крупных звезд. Участие в запуске Yappy принимают Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие звезды социальных медиа. Учитывая то, что приложение только запускается, у пользователей есть возможность развиваться вместе с Yappy и занимать свободные блогерские ниши. -0-

https://ria.ru/20210927/yappy-1751954248.html

https://ria.ru/20210712/servis-1740941767.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, apple ios, google android, газпром-медиа холдинг, клава кока, yappy