https://ria.ru/20211130/yamal-1761450495.html

На Ямале водитель вездехода задавил семь оленей

На Ямале водитель вездехода задавил семь оленей - РИА Новости, 30.11.2021

На Ямале водитель вездехода задавил семь оленей

Водитель вездехода въехал в стадо оленей в 40 километрах от поселка Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), погубив семь животных, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:11

2021-11-30T14:11

2021-11-30T14:11

происшествия

надымский район

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Водитель вездехода въехал в стадо оленей в 40 километрах от поселка Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), погубив семь животных, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону."Водитель "Трэкола" в условиях неблагоприятной погоды – была метель – не убедился в безопасности движения и допустил наезд на оленей. По предварительной информации, порядка семи животных погибли и три травмированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, известно, что животных через дорогу в Надымском районе перегонял оленевод, из людей никто не пострадал.

https://ria.ru/20210919/olenevody-1750571448.html

надымский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, надымский район, ямало-ненецкий автономный округ (янао)