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На Ямале водитель вездехода задавил семь оленей
На Ямале водитель вездехода задавил семь оленей - РИА Новости, 30.11.2021
На Ямале водитель вездехода задавил семь оленей
Водитель вездехода въехал в стадо оленей в 40 километрах от поселка Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), погубив семь животных, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:11
2021-11-30T14:11
2021-11-30T14:11
происшествия
надымский район
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Водитель вездехода въехал в стадо оленей в 40 километрах от поселка Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), погубив семь животных, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону."Водитель "Трэкола" в условиях неблагоприятной погоды – была метель – не убедился в безопасности движения и допустил наезд на оленей. По предварительной информации, порядка семи животных погибли и три травмированы", - сказал собеседник агентства.По его словам, известно, что животных через дорогу в Надымском районе перегонял оленевод, из людей никто не пострадал.
https://ria.ru/20210919/olenevody-1750571448.html
надымский район
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происшествия, надымский район, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
На Ямале водитель вездехода задавил семь оленей
На Ямале водитель вездехода въехал в стадо оленей, задавив насмерть семь животных