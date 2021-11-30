https://ria.ru/20211130/yakutsk-1761400966.html

В Якутске стая собак напала на женщину

В Якутске стая собак напала на женщину - РИА Новости, 30.11.2021

В Якутске стая собак напала на женщину

Прокуратура начала проверку сообщений о нападении на женщину в Якутске стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:36

2021-11-30T10:36

2021-11-30T10:36

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/18/1506541811_0:291:5583:3431_1920x0_80_0_0_6bf2ef114d12b8fe443b318537bfffd4.jpg

ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщений о нападении на женщину в Якутске стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Пользователи соцсети распространили видео, где женщина отбивается от нападающих животных."По поручению прокуратуры республики прокуратура Якутска организовала проверку по сообщениям в информационных ресурсах о нападении на женщину стаи безнадзорных собак. В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных", - отметили в пресс-службе.В свою очередь в мэрии уточнили, что инцидент произошел в районе городского ипподрома.Как отмечают власти города, по информации директора пункта передержки безнадзорных животных Якутска Екатерины Безрученко, в этом районе с 9 часов утра работает бригада по отлову животных."В данное время нельзя сказать, были ли эти собаки ранее выпущены из пункта передержки. Это станет ясно после отлова", - приводятся слова Безрученко.

https://ria.ru/20211108/sobaka-1758118545.html

якутск

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, республика саха (якутия)