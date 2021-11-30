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В Якутске стая собак напала на женщину
В Якутске стая собак напала на женщину - РИА Новости, 30.11.2021
В Якутске стая собак напала на женщину
Прокуратура начала проверку сообщений о нападении на женщину в Якутске стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:36
2021-11-30T10:36
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщений о нападении на женщину в Якутске стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Пользователи соцсети распространили видео, где женщина отбивается от нападающих животных."По поручению прокуратуры республики прокуратура Якутска организовала проверку по сообщениям в информационных ресурсах о нападении на женщину стаи безнадзорных собак. В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных", - отметили в пресс-службе.В свою очередь в мэрии уточнили, что инцидент произошел в районе городского ипподрома.Как отмечают власти города, по информации директора пункта передержки безнадзорных животных Якутска Екатерины Безрученко, в этом районе с 9 часов утра работает бригада по отлову животных."В данное время нельзя сказать, были ли эти собаки ранее выпущены из пункта передержки. Это станет ясно после отлова", - приводятся слова Безрученко.
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якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, республика саха (якутия)
10:36 30.11.2021
 
В Якутске стая собак напала на женщину

В Якутске стая бездомных собак напала на женщину, прокуратура начала проверку

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщений о нападении на женщину в Якутске стаи бездомных собак, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Пользователи соцсети распространили видео, где женщина отбивается от нападающих животных.
"По поручению прокуратуры республики прокуратура Якутска организовала проверку по сообщениям в информационных ресурсах о нападении на женщину стаи безнадзорных собак. В ходе проверки прокуратура даст оценку обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных", - отметили в пресс-службе.
В свою очередь в мэрии уточнили, что инцидент произошел в районе городского ипподрома.
Как отмечают власти города, по информации директора пункта передержки безнадзорных животных Якутска Екатерины Безрученко, в этом районе с 9 часов утра работает бригада по отлову животных.
"В данное время нельзя сказать, были ли эти собаки ранее выпущены из пункта передержки. Это станет ясно после отлова", - приводятся слова Безрученко.
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