https://ria.ru/20211130/worldskills-russia-1761429037.html

Глава Приамурья назвал цель WorldSkills Russia

Глава Приамурья назвал цель WorldSkills Russia - РИА Новости, 30.11.2021

Глава Приамурья назвал цель WorldSkills Russia

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональный этап которого в седьмой раз... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:41

2021-11-30T12:41

2021-11-30T12:41

амурская область

общество

амурская область

дальний восток

worldskills russia

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia, региональный этап которого в седьмой раз проходит в Приамурье, должен помочь подготовить квалифицированных специалистов для потребностей быстрорастущей экономики региона.Как сообщает правительство Приамурья, Орлов посетил площадки чемпионата, развернутые в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства, здесь участники показывают свое мастерство в кирпичной кладке, малярных и декоративных работах, а также ремонте и обслуживании легковых автомобилей.Площадки колледжа с 2019 года имеют статус специализированных центров компетенции, это единственные на Дальнем Востоке специализированные центры по данным направлениям подготовки. После обращения мастеров производственного обучения, которые ведут занятия в колледже, Орлов поставил задачу "найти ресурсы, чтобы направить экспертов на курсы повышения квалификации в 2022 году". Директор колледжа попросила аккредитовать дополнительные площадки."Перечень площадок известен? Сформулируйте потребность в оборудовании. Если эти направления дополнительных площадок позволят закрыть потребность в специалистах строительных специальностей, мы готовы направить средства", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Заведующий учебно-производственными мастерскими колледжа Максим Дивиченко рассказал Орлову, что кроме подготовки каменщиков в колледже хотят развивать бетонно-строительные работы и попросил содействия в создании соответствующей лаборатории.Орлов сообщил, что если на общественном совете работодатели скажут, что им нужны специалисты такого профиля, то будет разработана дорожная карта и найдены деньги."Мы не первый раз попадаем в десятку российских чемпионатов профессионального мастерства. Вместе с тем хочу подчеркнуть – цель не занять призовое место, а подготовить квалифицированные кадры для потребностей быстрорастущей экономики региона. В Амурской области реализуется три крупнейших федеральных проекта – газохимический кластер, космодром и вторая ветка БАМа. Это требует большого количества квалифицированных специалистов. Движение WorldSkills способствует решению этой производственной задачи", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20211124/zavod-1760461176.html

https://ria.ru/20211122/priamure-1760107579.html

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общество, амурская область, дальний восток, worldskills russia, василий орлов (губернатор)