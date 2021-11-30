https://ria.ru/20211130/whatsapp-1761542483.html

Популярные мессенджеры предоставляют ФБР доступ к перепискам пользователей

Rolling Stone: ФБР имеет доступ к перепискам в WhatsApp - РИА Новости, 30.11.2021

Популярные мессенджеры предоставляют ФБР доступ к перепискам пользователей

По запросу ФБР мессенджер WhatsApp передает следствию метаданные о действиях аккаунта с задержкой 15 минут, говорится в документе ведомства, опубликованного... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:41

2021-11-30T20:41

2021-11-30T20:41

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. По запросу ФБР мессенджер WhatsApp передает следствию метаданные о действиях аккаунта с задержкой 15 минут, говорится в документе ведомства, опубликованного организацией Propety of the People.Сотрудники спецслужбы могут получить информацию о сообщениях пользователя iPhone в WhatsApp, если архив мессенджера сохраняется в iCloud.Также по решению суда или при наличии ордера на обыск сотрудники правоохранительных органов могут получить список заблокированных пользователей Whatsappинтересующего человека, а также данные о его контактах и тех, у кого он записан в телефонной книге.Представитель мессенджера подтвердила достоверность информации в документе, пишет Rolling Stone. Однако она заявила, что содержание переписок не передается спецслужбам.Кроме того, из документа следует, что мессенджер Signal предоставляет данные о дате, времени регистрации пользователя и сведения о последнем входе в сервис. Telegram предоставляет подобные данные только в случае расследования дел о терроризме: сервис передает только IP-адрес и номер телефона подозреваемого. Также по запросу спецслужб информацию передают iMessage, Viber, WeChat и некоторые другие сервисы.

https://ria.ru/20211029/whatsapp-1756777569.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, apple iphone, whatsapp inc., telegram (приложение), viber, wechat, фбр