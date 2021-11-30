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https://ria.ru/20211130/whatsapp-1761542483.html
Популярные мессенджеры предоставляют ФБР доступ к перепискам пользователей
Rolling Stone: ФБР имеет доступ к перепискам в WhatsApp - РИА Новости, 30.11.2021
Популярные мессенджеры предоставляют ФБР доступ к перепискам пользователей
По запросу ФБР мессенджер WhatsApp передает следствию метаданные о действиях аккаунта с задержкой 15 минут, говорится в документе ведомства, опубликованного... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:41
2021-11-30T20:41
в мире
технологии
apple iphone
whatsapp inc.
telegram (приложение)
viber
wechat
фбр
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. По запросу ФБР мессенджер WhatsApp передает следствию метаданные о действиях аккаунта с задержкой 15 минут, говорится в документе ведомства, опубликованного организацией Propety of the People.Сотрудники спецслужбы могут получить информацию о сообщениях пользователя iPhone в WhatsApp, если архив мессенджера сохраняется в iCloud.Также по решению суда или при наличии ордера на обыск сотрудники правоохранительных органов могут получить список заблокированных пользователей Whatsappинтересующего человека, а также данные о его контактах и тех, у кого он записан в телефонной книге.Представитель мессенджера подтвердила достоверность информации в документе, пишет Rolling Stone. Однако она заявила, что содержание переписок не передается спецслужбам.Кроме того, из документа следует, что мессенджер Signal предоставляет данные о дате, времени регистрации пользователя и сведения о последнем входе в сервис. Telegram предоставляет подобные данные только в случае расследования дел о терроризме: сервис передает только IP-адрес и номер телефона подозреваемого. Также по запросу спецслужб информацию передают iMessage, Viber, WeChat и некоторые другие сервисы.
https://ria.ru/20211029/whatsapp-1756777569.html
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, технологии, apple iphone, whatsapp inc., telegram (приложение), viber, wechat, фбр
20:41 30.11.2021
 
Rolling Stone: ФБР имеет доступ к перепискам в WhatsApp

Rolling Stone: у ФБР есть доступ к перепискам в WhatsApp в режиме реального времени

© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. По запросу ФБР мессенджер WhatsApp передает следствию метаданные о действиях аккаунта с задержкой 15 минут, говорится в документе ведомства, опубликованного организацией Propety of the People.
Сотрудники спецслужбы могут получить информацию о сообщениях пользователя iPhone в WhatsApp, если архив мессенджера сохраняется в iCloud.
Также по решению суда или при наличии ордера на обыск сотрудники правоохранительных органов могут получить список заблокированных пользователей Whatsappинтересующего человека, а также данные о его контактах и тех, у кого он записан в телефонной книге.
Представитель мессенджера подтвердила достоверность информации в документе, пишет Rolling Stone. Однако она заявила, что содержание переписок не передается спецслужбам.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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Кроме того, из документа следует, что мессенджер Signal предоставляет данные о дате, времени регистрации пользователя и сведения о последнем входе в сервис. Telegram предоставляет подобные данные только в случае расследования дел о терроризме: сервис передает только IP-адрес и номер телефона подозреваемого. Также по запросу спецслужб информацию передают iMessage, Viber, WeChat и некоторые другие сервисы.
 
В миреТехнологииApple iPhoneWhatsApp Inc.Telegram (приложение)ViberWeChatФБР
 
 
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