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Источник сообщил о взрыве кислородного баллона в мурманской больнице
Источник сообщил о взрыве кислородного баллона в мурманской больнице - РИА Новости, 30.11.2021
Источник сообщил о взрыве кислородного баллона в мурманской больнице
Кислородный баллон взорвался в "ковидной" больнице Мурманска, пожара не произошло, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:20
2021-11-30T20:20
2021-11-30T20:30
происшествия
мурманск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Кислородный баллон взорвался в "ковидной" больнице Мурманска, пожара не произошло, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительным данным, в больнице Мурманска, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, взорвался кислородный баллон, возгорания не произошло, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства."По предварительной информации, в ковидном отделении больницы на улице Полухина, 7 взорвался кислородный баллон объемом 2 литра, без возгорания, погибших, пострадавших нет. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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происшествия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:20 30.11.2021 (обновлено: 20:30 30.11.2021)
Источник сообщил о взрыве кислородного баллона в мурманской больнице
Источник: в мурманской больнице взорвался кислородный баллон, пожара и пострадавших нет