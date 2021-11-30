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Источник сообщил о взрыве кислородного баллона в мурманской больнице

Источник сообщил о взрыве кислородного баллона в мурманской больнице - РИА Новости, 30.11.2021

Источник сообщил о взрыве кислородного баллона в мурманской больнице

Кислородный баллон взорвался в "ковидной" больнице Мурманска, пожара не произошло, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:20

2021-11-30T20:20

2021-11-30T20:30

происшествия

мурманск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Кислородный баллон взорвался в "ковидной" больнице Мурманска, пожара не произошло, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительным данным, в больнице Мурманска, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, взорвался кислородный баллон, возгорания не произошло, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства."По предварительной информации, в ковидном отделении больницы на улице Полухина, 7 взорвался кислородный баллон объемом 2 литра, без возгорания, погибших, пострадавших нет. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

https://ria.ru/20211123/trubki-1760270888.html

мурманск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)