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На страховые выплаты медикам выделят еще пять миллиардов рублей

На страховые выплаты медикам выделят еще пять миллиардов рублей - РИА Новости, 30.11.2021

На страховые выплаты медикам выделят еще пять миллиардов рублей

Власти выделят еще 5 миллиардов рублей помимо 20 миллиардов на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID, эта мера распространится как на... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:57

2021-11-30T17:57

2021-11-30T19:31

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

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здоровье - общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти выделят еще 5 миллиардов рублей помимо 20 миллиардов на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID, эта мера распространится как на врачей, так и на средний и младший персонал и водителей скорых, которые заразятся новой инфекцией при оказании помощи заболевшим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Врачи и другие медицинские работники продолжат круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией. Долгие часы и дни проводят в больницах, но заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться. Поэтому по инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых, если они сами заболевают ковидом при оказании помощи больным", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что в текущем году медицинским работникам уже были предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей."Правительство выделило еще более 5 миллиардов рублей на такие цели", - добавил Мишустин.

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"Правительство выделило более 5 млрд рублей" – Мишустин о страховых гарантиях врачам Власти выделят еще 5 миллиардов рублей помимо 20 миллиардов на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID, эта мера распространится как на врачей, так и на средний и младший персонал и водителей скорых, которые заразятся новой инфекцией при оказании помощи заболевшим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Врачи и другие медицинские работники продолжат круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией. Долгие часы и дни проводят в больницах, но заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться. Поэтому по инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых, если они сами заболевают ковидом при оказании помощи больным", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. 2021-11-30T17:57 true PT0M37S

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общество, михаил мишустин, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии