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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/vyplaty-1761511297.html
На страховые выплаты медикам выделят еще пять миллиардов рублей
На страховые выплаты медикам выделят еще пять миллиардов рублей - РИА Новости, 30.11.2021
На страховые выплаты медикам выделят еще пять миллиардов рублей
Власти выделят еще 5 миллиардов рублей помимо 20 миллиардов на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID, эта мера распространится как на... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:57
2021-11-30T19:31
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти выделят еще 5 миллиардов рублей помимо 20 миллиардов на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID, эта мера распространится как на врачей, так и на средний и младший персонал и водителей скорых, которые заразятся новой инфекцией при оказании помощи заболевшим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Врачи и другие медицинские работники продолжат круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией. Долгие часы и дни проводят в больницах, но заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться. Поэтому по инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых, если они сами заболевают ковидом при оказании помощи больным", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он напомнил, что в текущем году медицинским работникам уже были предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей."Правительство выделило еще более 5 миллиардов рублей на такие цели", - добавил Мишустин.
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"Правительство выделило более 5 млрд рублей" – Мишустин о страховых гарантиях врачам
Власти выделят еще 5 миллиардов рублей помимо 20 миллиардов на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID, эта мера распространится как на врачей, так и на средний и младший персонал и водителей скорых, которые заразятся новой инфекцией при оказании помощи заболевшим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Врачи и другие медицинские работники продолжат круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией. Долгие часы и дни проводят в больницах, но заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться. Поэтому по инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых, если они сами заболевают ковидом при оказании помощи больным", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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общество, михаил мишустин, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии
17:57 30.11.2021 (обновлено: 19:31 30.11.2021)
 
На страховые выплаты медикам выделят еще пять миллиардов рублей

На страховые выплаты борющимся с COVID-19 медикам выделят пять миллиардов рублей

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти выделят еще 5 миллиардов рублей помимо 20 миллиардов на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с COVID, эта мера распространится как на врачей, так и на средний и младший персонал и водителей скорых, которые заразятся новой инфекцией при оказании помощи заболевшим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Врачи и другие медицинские работники продолжат круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией. Долгие часы и дни проводят в больницах, но заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться. Поэтому по инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых, если они сами заболевают ковидом при оказании помощи больным", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Он напомнил, что в текущем году медицинским работникам уже были предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей.
"Правительство выделило еще более 5 миллиардов рублей на такие цели", - добавил Мишустин.
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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