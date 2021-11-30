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Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена
Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 30.11.2021
Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала журналистам, что ей пока нечего сообщить на тему возможных контактов президента США Джо Байдена с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T22:51
2021-11-30T22:51
в мире
сша
латвия
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала журналистам, что ей пока нечего сообщить на тему возможных контактов президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.Представители российской стороны говорят о возможности переговоров на высшем уровне до конца года по видеоконференцсвязи."Я так понимаю, что это (сообщение) исходит от русских. Мне нечего предсказать или проанонсировать на данный момент. Очевидно, что мы остаемся в контакте в развитие летнего саммита на высоком уровне с российскими коллегами", - сказала Псаки.Она добавила, что США "сильно" обеспокоены сообщениями о наращивании российского военного присутствия у границы с Украиной и "риторикой на повышенных тонах". Псаки сказала, что эти вопросы обсуждает госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встреч с коллегами из стран НАТО в Латвии.Россия отрицает обвинения в наличии агрессивных планов в отношении Украины.
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в мире, сша, латвия, владимир путин, джо байден, нато, дженнифер псаки, энтони блинкен, россия
22:51 30.11.2021
 
Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена

Представитель Белого дома Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала журналистам, что ей пока нечего сообщить на тему возможных контактов президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
Представители российской стороны говорят о возможности переговоров на высшем уровне до конца года по видеоконференцсвязи.
"Я так понимаю, что это (сообщение) исходит от русских. Мне нечего предсказать или проанонсировать на данный момент. Очевидно, что мы остаемся в контакте в развитие летнего саммита на высоком уровне с российскими коллегами", - сказала Псаки.
Она добавила, что США "сильно" обеспокоены сообщениями о наращивании российского военного присутствия у границы с Украиной и "риторикой на повышенных тонах". Псаки сказала, что эти вопросы обсуждает госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встреч с коллегами из стран НАТО в Латвии.
Россия отрицает обвинения в наличии агрессивных планов в отношении Украины.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 20:23
СМИ: глава ЦРУ обсудил в Москве возможность встречи Путина и Байдена
 
В миреСШАЛатвияВладимир ПутинДжо БайденНАТОДженнифер ПсакиЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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