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Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена
Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 30.11.2021
Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала журналистам, что ей пока нечего сообщить на тему возможных контактов президента США Джо Байдена с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T22:51
2021-11-30T22:51
2021-11-30T22:51
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала журналистам, что ей пока нечего сообщить на тему возможных контактов президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.Представители российской стороны говорят о возможности переговоров на высшем уровне до конца года по видеоконференцсвязи."Я так понимаю, что это (сообщение) исходит от русских. Мне нечего предсказать или проанонсировать на данный момент. Очевидно, что мы остаемся в контакте в развитие летнего саммита на высоком уровне с российскими коллегами", - сказала Псаки.Она добавила, что США "сильно" обеспокоены сообщениями о наращивании российского военного присутствия у границы с Украиной и "риторикой на повышенных тонах". Псаки сказала, что эти вопросы обсуждает госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встреч с коллегами из стран НАТО в Латвии.Россия отрицает обвинения в наличии агрессивных планов в отношении Украины.
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в мире, сша, латвия, владимир путин, джо байден, нато, дженнифер псаки, энтони блинкен, россия
Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена
Представитель Белого дома Псаки не смогла ответить на вопрос о встрече Путина и Байдена