https://ria.ru/20211130/vstrecha-1761540075.html

СМИ: глава ЦРУ обсудил в Москве возможность встречи Путина и Байдена

СМИ: глава ЦРУ обсудил в Москве возможность встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 30.11.2021

СМИ: глава ЦРУ обсудил в Москве возможность встречи Путина и Байдена

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время поездки в Москву затрагивал вопрос о личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в начале... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:23

2021-11-30T20:23

2021-11-30T21:36

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уильям бернс

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс во время поездки в Москву затрагивал вопрос о личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в начале следующего года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники."Вашингтон также рассматривал возможность очного саммита между Байденом и Путиным в первой половине 2022 года. <...> Тему возможной встречи затрагивал директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе визита в Москву в начале месяца", — сообщило издание.Первые переговоры двух лидеров состоялись в Женеве 16 июня. В совместном заявлении они подчеркнули, что страны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и Соединенные Штаты собираются начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.После этого стала обсуждаться возможность новых контактов глав государств. В ноябре в российском МИД заявили, что общение Путина и Байдена может пройти в неочном формате. Как отметил замглавы ведомства Сергей Рябков, подготовка находится "в продвинутой стадии".В Кремле говорили, что надежда на разговор двух президентов до конца года остается, хотя дату еще не согласовали.

https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760892399.html

https://ria.ru/20211126/bayden-1760992240.html

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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, уильям бернс, россия