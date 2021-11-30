20:23 30.11.2021 (обновлено: 21:36 30.11.2021)
СМИ: глава ЦРУ обсудил в Москве возможность встречи Путина и Байдена
WP: глава ЦРУ Бернс обсудил возможность встречи Путина и Байдена в ходе визита в Москву
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс во время поездки в Москву затрагивал вопрос о личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в начале следующего года, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
"Вашингтон также рассматривал возможность очного саммита между Байденом и Путиным в первой половине 2022 года. <...> Тему возможной встречи затрагивал директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе визита в Москву в начале месяца", — сообщило издание.
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Первые переговоры двух лидеров состоялись в Женеве 16 июня. В совместном заявлении они подчеркнули, что страны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и Соединенные Штаты собираются начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
После этого стала обсуждаться возможность новых контактов глав государств. В ноябре в российском МИД заявили, что общение Путина и Байдена может пройти в неочном формате. Как отметил замглавы ведомства Сергей Рябков, подготовка находится "в продвинутой стадии".
В Кремле говорили, что надежда на разговор двух президентов до конца года остается, хотя дату еще не согласовали.
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