https://ria.ru/20211130/vstrecha-1761475648.html

В США ведут подготовку к виртуальной встрече Байдена и Путина, сообщили СМИ

В США ведут подготовку к виртуальной встрече Байдена и Путина, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.11.2021

В США ведут подготовку к виртуальной встрече Байдена и Путина, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:33

2021-11-30T15:33

2021-11-30T15:57

в мире

сша

джо байден

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237885_514:247:2590:1415_1920x0_80_0_0_0b18a57b7032194e57906752b84191ca.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, пишет газета Washington Post.По данным газеты, Белый дом обсуждает варианты сдерживания "вторжения" РФ на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций."Обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце", - пишет газета.Ранее Байден заявил журналистам, что, скорее всего, переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российские представители ранее говорили, что разговор Байдена и Путина, встречавшихся лично в июне, возможен до конца текущего года.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211130/bayden-1761476434.html

https://ria.ru/20211129/vstrecha-1761292605.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, россия