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В США ведут подготовку к виртуальной встрече Байдена и Путина, сообщили СМИ
В США ведут подготовку к виртуальной встрече Байдена и Путина, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.11.2021
В США ведут подготовку к виртуальной встрече Байдена и Путина, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:33
2021-11-30T15:57
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, пишет газета Washington Post.По данным газеты, Белый дом обсуждает варианты сдерживания "вторжения" РФ на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций."Обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце", - пишет газета.Ранее Байден заявил журналистам, что, скорее всего, переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российские представители ранее говорили, что разговор Байдена и Путина, встречавшихся лично в июне, возможен до конца текущего года.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211130/bayden-1761476434.html
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, россия
15:33 30.11.2021 (обновлено: 15:57 30.11.2021)
 
В США ведут подготовку к виртуальной встрече Байдена и Путина, сообщили СМИ

Washington Post: Байден и помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в декабре

© РИА Новости / POOLВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его помощники ведут подготовку к виртуальному общению лидера США с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, пишет газета Washington Post.
По данным газеты, Белый дом обсуждает варианты сдерживания "вторжения" РФ на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций.
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"Обсуждения проходят в то время, когда президент Байден и его помощники готовятся к виртуальному разговору с Путиным в следующем месяце", - пишет газета.
Ранее Байден заявил журналистам, что, скорее всего, переговорит с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Российские представители ранее говорили, что разговор Байдена и Путина, встречавшихся лично в июне, возможен до конца текущего года.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:48
В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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