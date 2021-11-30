Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/vrachi-1761378600.html
Россияне рассказали, как выбирают врачей
Россияне рассказали, как выбирают врачей - РИА Новости, 30.11.2021
Россияне рассказали, как выбирают врачей
Россияне при выборе врача главным образом ориентируются на советы знакомых и близость к дому, говорится в исследовании медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:07
2021-11-30T07:07
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737574696_0:277:3100:2021_1920x0_80_0_0_fe92510f303f9af82040362419674911.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россияне при выборе врача главным образом ориентируются на советы знакомых и близость к дому, говорится в исследовании медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье и медиахолдинга Rambler&amp;Co."Главными критериями выбора врача оказались рекомендации знакомых и близость к дому — такие варианты ответа выбрали по 24%. Столько же опрошенных россиян доверяют определенной клинике и ходят только к работающим в ней специалистам", - выяснили авторы исследования. Исследование проходило с 19 по 24 ноября 2021 года, его охват составил 1 465 994 миллиона пользователей, из которых 44% мужчин и 56% женщин.Для каждого десятого (10%) определяющую роль играет стоимость приёма — чем дешевле, тем лучше. Мнению других врачей о коллегах доверяют лишь 7% пользователей. Ещё 6% и 4% руководствуются отзывами на сайтах медучреждений и отзывами на других сайтах соответственно. И только 1% опрошенных выбирает врача по принципу "чем дороже — тем лучше".При этом треть респондентов (34%) рассказали, что обращаются к врачу, когда терпеть дискомфорт и боль становится уже невозможно. Еще 29% опрошенных признались, что перед посещением специалиста ждут пару дней, пока не "пройдет само". Совсем не ходят к врачам 28% пользователей, и лишь для 9% плохое самочувствие — повод сразу же обратиться за медицинской помощью.Почти половина (49%) респондентов придерживается мнения, что чем старше специалист, тем лучше. При этом молодым специалистам доверяют лишь 7% пользователей. Еще 18% смотрят на внешний вид и фотографию врача. Врача-женщину выберут 15% опрошенных, врача-мужчину — 11%.Главный показатель профессионализма врача, по мнению респондентов — отсутствие свободных мест для записи. Так считают 40%, утверждая, что это является показателем востребованности специалиста. На наличие учёной степени обращают внимание 27% пользователей, для четверти (25%) опрошенных важны присутствие специалиста в публичном поле и наличие у врача высказываний в СМИ. Карьерные достижения и высокая должность врача важны лишь для 8%.Более половины респондентов (55%) готовы потратить на первичную консультацию до 1 тысячи рублей, почти треть (31%) называют приемлемой стоимость до 2 тысяч рублей. Заплатить за первичный приём до 5 тысяч рублей готов каждый десятый опрошенный россиянин, более этой суммы — лишь 4% пользователей.
https://ria.ru/20210511/professiya-1731715620.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737574696_435:137:2984:2048_1920x0_80_0_0_7130f529c046228afca076a127cd5b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия
07:07 30.11.2021
 
Россияне рассказали, как выбирают врачей

Исследование СберЗдоровья и Rambler&Co показало, как россияне выбирают врачей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в поликлинике
Медицинские работники и пациенты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россияне при выборе врача главным образом ориентируются на советы знакомых и близость к дому, говорится в исследовании медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье и медиахолдинга Rambler&Co.
"Главными критериями выбора врача оказались рекомендации знакомых и близость к дому — такие варианты ответа выбрали по 24%. Столько же опрошенных россиян доверяют определенной клинике и ходят только к работающим в ней специалистам", - выяснили авторы исследования. Исследование проходило с 19 по 24 ноября 2021 года, его охват составил 1 465 994 миллиона пользователей, из которых 44% мужчин и 56% женщин.
Для каждого десятого (10%) определяющую роль играет стоимость приёма — чем дешевле, тем лучше. Мнению других врачей о коллегах доверяют лишь 7% пользователей. Ещё 6% и 4% руководствуются отзывами на сайтах медучреждений и отзывами на других сайтах соответственно. И только 1% опрошенных выбирает врача по принципу "чем дороже — тем лучше".
При этом треть респондентов (34%) рассказали, что обращаются к врачу, когда терпеть дискомфорт и боль становится уже невозможно. Еще 29% опрошенных признались, что перед посещением специалиста ждут пару дней, пока не "пройдет само". Совсем не ходят к врачам 28% пользователей, и лишь для 9% плохое самочувствие — повод сразу же обратиться за медицинской помощью.
Почти половина (49%) респондентов придерживается мнения, что чем старше специалист, тем лучше. При этом молодым специалистам доверяют лишь 7% пользователей. Еще 18% смотрят на внешний вид и фотографию врача. Врача-женщину выберут 15% опрошенных, врача-мужчину — 11%.
Главный показатель профессионализма врача, по мнению респондентов — отсутствие свободных мест для записи. Так считают 40%, утверждая, что это является показателем востребованности специалиста. На наличие учёной степени обращают внимание 27% пользователей, для четверти (25%) опрошенных важны присутствие специалиста в публичном поле и наличие у врача высказываний в СМИ. Карьерные достижения и высокая должность врача важны лишь для 8%.
Более половины респондентов (55%) готовы потратить на первичную консультацию до 1 тысячи рублей, почти треть (31%) называют приемлемой стоимость до 2 тысяч рублей. Заплатить за первичный приём до 5 тысяч рублей готов каждый десятый опрошенный россиянин, более этой суммы — лишь 4% пользователей.
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 09:01
Названы самые уважаемые профессии в России
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15СВР: попытки США заручиться поддержкой ЕС в сдерживании России стали жестче
11:14Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ
11:14Лавров заявил о внедрении США конфронтационных схем в АТР
11:13"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"
11:13СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс
11:12Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР
11:11В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"
11:10Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев
11:09В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
11:07Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом
11:07Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
11:07Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
11:00Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
11:00В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
10:59В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва
10:56В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
10:53"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
10:53В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек
10:50В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
10:47Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
Лента новостейМолния
СВР: попытки США заручиться поддержкой ЕС в сдерживании России стали жестчеЛавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границЛавров заявил о внедрении США конфронтационных схем в АТР"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на ДонбассУкраина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВРВ Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"Умер конструктор космических аппаратов Руслан КомаевВ России вырастет пошлина на вывоз лома черных металловХабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой домКосмические туристы помогут провести эксперименты на МКСВо Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийствеПервые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрываВ Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФВ шахте "Листвяжная" остаются 40 человекВ Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России