https://ria.ru/20211130/vrachi-1761378600.html

Россияне рассказали, как выбирают врачей

Россияне рассказали, как выбирают врачей - РИА Новости, 30.11.2021

Россияне рассказали, как выбирают врачей

Россияне при выборе врача главным образом ориентируются на советы знакомых и близость к дому, говорится в исследовании медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:07

2021-11-30T07:07

2021-11-30T07:07

общество

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россияне при выборе врача главным образом ориентируются на советы знакомых и близость к дому, говорится в исследовании медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье и медиахолдинга Rambler&Co."Главными критериями выбора врача оказались рекомендации знакомых и близость к дому — такие варианты ответа выбрали по 24%. Столько же опрошенных россиян доверяют определенной клинике и ходят только к работающим в ней специалистам", - выяснили авторы исследования. Исследование проходило с 19 по 24 ноября 2021 года, его охват составил 1 465 994 миллиона пользователей, из которых 44% мужчин и 56% женщин.Для каждого десятого (10%) определяющую роль играет стоимость приёма — чем дешевле, тем лучше. Мнению других врачей о коллегах доверяют лишь 7% пользователей. Ещё 6% и 4% руководствуются отзывами на сайтах медучреждений и отзывами на других сайтах соответственно. И только 1% опрошенных выбирает врача по принципу "чем дороже — тем лучше".При этом треть респондентов (34%) рассказали, что обращаются к врачу, когда терпеть дискомфорт и боль становится уже невозможно. Еще 29% опрошенных признались, что перед посещением специалиста ждут пару дней, пока не "пройдет само". Совсем не ходят к врачам 28% пользователей, и лишь для 9% плохое самочувствие — повод сразу же обратиться за медицинской помощью.Почти половина (49%) респондентов придерживается мнения, что чем старше специалист, тем лучше. При этом молодым специалистам доверяют лишь 7% пользователей. Еще 18% смотрят на внешний вид и фотографию врача. Врача-женщину выберут 15% опрошенных, врача-мужчину — 11%.Главный показатель профессионализма врача, по мнению респондентов — отсутствие свободных мест для записи. Так считают 40%, утверждая, что это является показателем востребованности специалиста. На наличие учёной степени обращают внимание 27% пользователей, для четверти (25%) опрошенных важны присутствие специалиста в публичном поле и наличие у врача высказываний в СМИ. Карьерные достижения и высокая должность врача важны лишь для 8%.Более половины респондентов (55%) готовы потратить на первичную консультацию до 1 тысячи рублей, почти треть (31%) называют приемлемой стоимость до 2 тысяч рублей. Заплатить за первичный приём до 5 тысяч рублей готов каждый десятый опрошенный россиянин, более этой суммы — лишь 4% пользователей.

https://ria.ru/20210511/professiya-1731715620.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия