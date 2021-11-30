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Британцы захотели подарить Восточную Украину России
Британцы не захотели воевать с Россией за Восточную Украину - РИА Новости, 30.11.2021
Британцы захотели подарить Восточную Украину России
Читатели британского издания The Telegaph высказались о возможном вооруженном конфликте с Россией из-за Украины. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:31
2021-11-30T21:39
политика
украина
великобритания
сергей нарышкин
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegaph высказались о возможном вооруженном конфликте с Россией из-за Украины."Ну, тысяч 70 у нас наберется — это если посчитать походную кухню и счетоводов! Короче, удачи в поиске остальных", — сыронизировал Cord Webster."А я боюсь, что война стремительно станет ядерной, если мы не спустим все на тормозах, ведь у нас ничего больше нет. Западу потребуется слишком много времени, чтобы мобилизовать свои скудные силы", — считает Cord Webster."Русские отлично воюют в мороз. Вспомните хотя бы Сталинград", — написал Barry Evans."Украинская утка "Русские идут" — всего лишь предлог, чтобы нарушать Минские соглашения. Они уже обострили конфликт беспилотниками и новейшим американским оружием. Теперь киевская клика напустила пропагандистскую дымовую завесу, чтобы по-тихому смыться", — отметил leon bb.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, великобритания, сергей нарышкин, россия
17:31 30.11.2021 (обновлено: 21:39 30.11.2021)
 
Британцы не захотели воевать с Россией за Восточную Украину

Читатели The Telegraph предложили отказаться от Восточной Украины в пользу России

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegaph высказались о возможном вооруженном конфликте с Россией из-за Украины.
"Ну, тысяч 70 у нас наберется — это если посчитать походную кухню и счетоводов! Короче, удачи в поиске остальных", — сыронизировал Cord Webster.
"А я боюсь, что война стремительно станет ядерной, если мы не спустим все на тормозах, ведь у нас ничего больше нет. Западу потребуется слишком много времени, чтобы мобилизовать свои скудные силы", — считает Cord Webster.

"Украина нам неинтересна, Восточная — так точно", — поделился Mark Walker.

"Русские отлично воюют в мороз. Вспомните хотя бы Сталинград", — написал Barry Evans.
"Украинская утка "Русские идут" — всего лишь предлог, чтобы нарушать Минские соглашения. Они уже обострили конфликт беспилотниками и новейшим американским оружием. Теперь киевская клика напустила пропагандистскую дымовую завесу, чтобы по-тихому смыться", — отметил leon bb.
В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 16:05
Китайцы потребовали вернуть Украину в состав России
 
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