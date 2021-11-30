https://ria.ru/20211130/vostok-1761503532.html

Британцы захотели подарить Восточную Украину России

Британцы не захотели воевать с Россией за Восточную Украину - РИА Новости, 30.11.2021

Британцы захотели подарить Восточную Украину России

Читатели британского издания The Telegaph высказались о возможном вооруженном конфликте с Россией из-за Украины. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:31

2021-11-30T17:31

2021-11-30T21:39

политика

украина

великобритания

сергей нарышкин

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegaph высказались о возможном вооруженном конфликте с Россией из-за Украины."Ну, тысяч 70 у нас наберется — это если посчитать походную кухню и счетоводов! Короче, удачи в поиске остальных", — сыронизировал Cord Webster."А я боюсь, что война стремительно станет ядерной, если мы не спустим все на тормозах, ведь у нас ничего больше нет. Западу потребуется слишком много времени, чтобы мобилизовать свои скудные силы", — считает Cord Webster."Русские отлично воюют в мороз. Вспомните хотя бы Сталинград", — написал Barry Evans."Украинская утка "Русские идут" — всего лишь предлог, чтобы нарушать Минские соглашения. Они уже обострили конфликт беспилотниками и новейшим американским оружием. Теперь киевская клика напустила пропагандистскую дымовую завесу, чтобы по-тихому смыться", — отметил leon bb.В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, украина, великобритания, сергей нарышкин, россия