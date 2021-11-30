https://ria.ru/20211130/voennyy-1761552447.html

В Идлибе ранили сирийского военного в результате обстрелов

В Идлибе ранили сирийского военного в результате обстрелов - РИА Новости, 30.11.2021

В Идлибе ранили сирийского военного в результате обстрелов

Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T22:18

2021-11-30T22:18

2021-11-30T22:54

война в сирии

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идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он на брифинге.Кулить добавил, что террористы совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Хама - один обстрел", - сказал Кулить.Он также добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Бозгекли и обратно, Аджами – Каракозак и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно; в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла – Эль-Хусейния и обратно.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211130/aviaudary-1761368712.html

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

россия

хама (город)

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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза), россия, хама (город)