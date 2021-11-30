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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211130/voennyy-1761552447.html
В Идлибе ранили сирийского военного в результате обстрелов
В Идлибе ранили сирийского военного в результате обстрелов - РИА Новости, 30.11.2021
В Идлибе ранили сирийского военного в результате обстрелов
Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T22:18
2021-11-30T22:54
война в сирии
в мире
алеппо
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
хама (город)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он на брифинге.Кулить добавил, что террористы совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Хама - один обстрел", - сказал Кулить.Он также добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Бозгекли и обратно, Аджами – Каракозак и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно; в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла – Эль-Хусейния и обратно.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211130/aviaudary-1761368712.html
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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза), россия, хама (город)
22:18 30.11.2021 (обновлено: 22:54 30.11.2021)
 
В Идлибе ранили сирийского военного в результате обстрелов

В Идлибе террористы ранили сирийского военного в результате снайперского обстрела

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сирийский военный ранен в результате снайперского обстрела в сирийской провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он на брифинге.
Кулить добавил, что террористы совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел, в провинции Хама - один обстрел", - сказал Кулить.
Он также добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Бозгекли и обратно, Аджами – Каракозак и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно; в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла – Эль-Хусейния и обратно.
* Запрещенная в России террористическая группировка
ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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Война в СирииВ миреАлеппоСирияИдлиб (мухафаза)РоссияХама (город)
 
 
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