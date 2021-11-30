https://ria.ru/20211130/vodorod-1761444178.html
Путин поручил проработать возможность экспорта водорода в Европу
Путин поручил проработать возможность экспорта водорода в Европу - РИА Новости, 30.11.2021
Путин поручил проработать возможность экспорта водорода в Европу
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и "Газпрому" до 1 июня проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:49
2021-11-30T13:49
2021-11-30T14:03
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александр новак
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сергей лавров
алексей миллер
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и "Газпрому" до 1 июня проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через действующие трубопроводы, сообщил Кремль."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" при участии МИДа России проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза", - гласит один из пунктов в перечне поручений по итогам совещания по климатической политике.Соответствующий доклад необходимо представить до 1 июня 2022 года. Ответственными назначены вице-премьер РФ Александр Новак, глава МИД России Сергей Лавров и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
https://ria.ru/20211130/peregovory-1761383875.html
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европа, газпром, экономика, в мире, александр новак, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, алексей миллер, россия
13:49 30.11.2021 (обновлено: 14:03 30.11.2021)
Путин поручил проработать возможность экспорта водорода в Европу
Путин поручил правительству и "Газпрому" проработать вопросы экспорта водорода в Европу