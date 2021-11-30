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Путин поручил проработать возможность экспорта водорода в Европу

Путин поручил проработать возможность экспорта водорода в Европу - РИА Новости, 30.11.2021

Путин поручил проработать возможность экспорта водорода в Европу

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и "Газпрому" до 1 июня проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:49

2021-11-30T13:49

2021-11-30T14:03

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и "Газпрому" до 1 июня проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через действующие трубопроводы, сообщил Кремль."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром" при участии МИДа России проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза", - гласит один из пунктов в перечне поручений по итогам совещания по климатической политике.Соответствующий доклад необходимо представить до 1 июня 2022 года. Ответственными назначены вице-премьер РФ Александр Новак, глава МИД России Сергей Лавров и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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европа, газпром, экономика, в мире, александр новак, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, алексей миллер, россия