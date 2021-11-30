https://ria.ru/20211130/vk-1761409646.html

"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"

"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка" - РИА Новости, 30.11.2021

"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"

Компания VK (ранее - Mail.Ru Group) запустила отдельное мобильное приложение для прослушивания музыки "VK Музыка", сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:13

2021-11-30T11:13

2021-11-30T11:13

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Компания VK (ранее - Mail.Ru Group) запустила отдельное мобильное приложение для прослушивания музыки "VK Музыка", сообщила пресс-служба компании."VK Музыка" объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: отдельное мобильное приложение "VK Музыка", музыкальные разделы соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что в приложении у пользователей появился доступ к своей медиатеке "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Музыка доступна для прослушивания как в онлайн, так и в офлайн режимах. В ближайшее время сервис запустит алгоритм, показывающий музыкальную совместимость пользователей и подбирающий плейлисты на основе совпадающих вкусов.Кроме того, стал доступен продукт для музыкантов "VK Студия", который помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных."Люди, которые любят и понимают музыку, создают сотни тысяч уникальных плейлистов в наших сервисах. Наши алгоритмы находят лучшие подборки, которые подходят под ситуацию и конкретный музыкальный вкус", - приводятся в сообщении слова директора по музыкальным сервисам VK Андрея Законова.

https://ria.ru/20211122/vkontakte-1760186529.html

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общество, технологии, mail.ru group, вконтакте, одноклассники, россия