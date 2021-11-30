https://ria.ru/20211130/vk-1761409646.html
"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"
"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка" - РИА Новости, 30.11.2021
"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"
Компания VK (ранее - Mail.Ru Group) запустила отдельное мобильное приложение для прослушивания музыки "VK Музыка", сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:13
2021-11-30T11:13
2021-11-30T11:13
общество
технологии
mail.ru group
вконтакте
одноклассники
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053443_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6e0a012b504c134416cf7d94d11c40f7.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Компания VK (ранее - Mail.Ru Group) запустила отдельное мобильное приложение для прослушивания музыки "VK Музыка", сообщила пресс-служба компании."VK Музыка" объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: отдельное мобильное приложение "VK Музыка", музыкальные разделы соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что в приложении у пользователей появился доступ к своей медиатеке "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Музыка доступна для прослушивания как в онлайн, так и в офлайн режимах. В ближайшее время сервис запустит алгоритм, показывающий музыкальную совместимость пользователей и подбирающий плейлисты на основе совпадающих вкусов.Кроме того, стал доступен продукт для музыкантов "VK Студия", который помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных."Люди, которые любят и понимают музыку, создают сотни тысяч уникальных плейлистов в наших сервисах. Наши алгоритмы находят лучшие подборки, которые подходят под ситуацию и конкретный музыкальный вкус", - приводятся в сообщении слова директора по музыкальным сервисам VK Андрея Законова.
https://ria.ru/20211122/vkontakte-1760186529.html
https://ria.ru/20211125/vkontakte-1760739935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053443_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_5156b0987df2796113cbdffa859e1e9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, mail.ru group, вконтакте, одноклассники, россия
"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"
Компания VK запустила мобильное приложение "VK Музыка"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Компания VK (ранее - Mail.Ru Group
) запустила отдельное мобильное приложение для прослушивания музыки "VK Музыка", сообщила пресс-служба компании.
"VK Музыка" объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: отдельное мобильное приложение "VK Музыка", музыкальные разделы соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники
", общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в приложении у пользователей появился доступ к своей медиатеке "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Музыка доступна для прослушивания как в онлайн, так и в офлайн режимах. В ближайшее время сервис запустит алгоритм, показывающий музыкальную совместимость пользователей и подбирающий плейлисты на основе совпадающих вкусов.
Кроме того, стал доступен продукт для музыкантов "VK Студия", который помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных.
"Люди, которые любят и понимают музыку, создают сотни тысяч уникальных плейлистов в наших сервисах. Наши алгоритмы находят лучшие подборки, которые подходят под ситуацию и конкретный музыкальный вкус", - приводятся в сообщении слова директора по музыкальным сервисам VK Андрея Законова.