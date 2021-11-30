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Визит Лукашенко в Крым колоссально повлияет на отношения, заявил Аксенов
Визит Лукашенко в Крым колоссально повлияет на отношения, заявил Аксенов - РИА Новости, 30.11.2021
Визит Лукашенко в Крым колоссально повлияет на отношения, заявил Аксенов
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым откроет колоссальные возможности для развития отношений, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:09
2021-11-30T21:09
2021-11-30T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым откроет колоссальные возможности для развития отношений, заявил глава республики Сергей Аксенов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, об этом есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, оон, севастополь, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, сергей аксенов (политик), telegram (приложение), россия
Визит Лукашенко в Крым колоссально повлияет на отношения, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: визит Лукашенко на полуостров колоссально повлияет на отношения стран