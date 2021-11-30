https://ria.ru/20211130/vizit-1761543328.html

Аксенов заявил, что Крым с радостью примет Лукашенко

Аксенов заявил, что Крым с радостью примет Лукашенко - РИА Новости, 30.11.2021

Аксенов заявил, что Крым с радостью примет Лукашенко

Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, решение о визите на полуостров соответствует духу братских отношений, заявил глава Крыма... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T20:52

2021-11-30T20:52

2021-11-30T20:57

в мире

республика крым

белоруссия

александр лукашенко

сергей аксенов (политик)

россия

оон

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, решение о визите на полуостров соответствует духу братских отношений, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма выразил уверенность, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211130/priznanie-1761509518.html

республика крым

белоруссия

россия

севастополь

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в мире, республика крым, белоруссия, александр лукашенко, сергей аксенов (политик), россия, оон, севастополь, владимир путин, telegram (приложение)