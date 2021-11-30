20:52 30.11.2021 (обновлено: 20:57 30.11.2021)
Аксенов заявил, что Крым с радостью примет Лукашенко
Глава республики Аксенов заявил, что Крым с радостью примет Лукашенко
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии на крымской земле, решение о визите на полуостров соответствует духу братских отношений, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
"Крымчане будут рады видеть президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко на крымской земле. Это решение вполне соответствует духу братских отношений между нашими народами", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма выразил уверенность, что президент Белоруссии по достоинству оценит и уникальную природу полуострова, и памятники истории и культуры, и крымское гостеприимство.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".