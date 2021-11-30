Викторина "Вакцинация – это жизнь!" продолжается в Самарской области
Викторина "Вакцинация – это жизнь!" продолжает набирать обороты в Самарской области
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Жители Самарской области, сделавшие прививку от коронавируса, могут принять участие в викторине "Вакцинация – это жизнь", второй розыгрыш квартиры и автомобиля состоится 8 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Самарской области продолжает набирать обороты викторина "Вакцинация – это жизнь!". Второй розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится уже 8 декабря, третий пройдет 22 декабря", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области, мероприятие поддержал губернатор региона Дмитрий Азаров. Первые победители были определены 24 ноября, тогда в розыгрыше участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателем квартиры стал 83-летний Виктор Евстигнеев из Тольятти, автомобиля - Инна Алтухова из села Обшаровка Самарской области.
"У меня такое понимание, что я еще должен долго жить, так что я пошел и сделал прививку! Вакцина для любого человека – это жизнь. Если не сделаешь прививку, можешь заболеть! А если сделал – это гарантия того, что все будет нормально. Заботиться о своем здоровье нужно в любом возрасте", - цитирует Евстигнеева пресс-служба.
Уточняется, что принять участие в розыгрыше могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области". Информацию о розыгрыше также можно получить по телефону горячей линии 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 (8.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).