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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве - РИА Новости, 30.11.2021
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
МЧС России предупредило об усилении порывов ветра в Москве до 25 м/с до вечера вторника, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:16
2021-11-30T10:16
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
погода
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. МЧС России предупредило об усилении порывов ветра в Москве до 25 м/с до вечера вторника, сообщает пресс-служба ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10.00 до 21.00 часа 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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4.7
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Последний день осени: на Москву обрушился ливень
Последний день осени: на Москву обрушился ливень
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода, видео
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. МЧС России предупредило об усилении порывов ветра в Москве до 25 м/с до вечера вторника, сообщает пресс-служба ведомства.
2021-11-30T10:16
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10:16 30.11.2021
 
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве до 25 метров в секунду до вечера вторника

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. МЧС России предупредило об усилении порывов ветра в Москве до 25 м/с до вечера вторника, сообщает пресс-служба ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10.00 до 21.00 часа 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Погода
 
 
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