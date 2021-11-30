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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве - РИА Новости, 30.11.2021

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

МЧС России предупредило об усилении порывов ветра в Москве до 25 м/с до вечера вторника, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:16

2021-11-30T10:16

2021-11-30T10:16

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

погода

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. МЧС России предупредило об усилении порывов ветра в Москве до 25 м/с до вечера вторника, сообщает пресс-служба ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10.00 до 21.00 часа 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

москва

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2021

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Последний день осени: на Москву обрушился ливень Последний день осени: на Москву обрушился ливень 2021-11-30T10:16 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода, видео