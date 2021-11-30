https://ria.ru/20211130/vengriya-1761277895.html
Российским туристам станет проще попасть в Венгрию
Российским туристам станет проще попасть в Венгрию - РИА Новости, 30.11.2021
Российским туристам станет проще попасть в Венгрию
С 13 декабря появятся прямые рейсы из Москвы в венгерский Дебрецен, перелеты из Внуково будут выполняться два раза в неделю (по понедельникам и пятницам),... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:47
2021-11-30T10:47
2021-11-30T10:47
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С 13 декабря появятся прямые рейсы из Москвы в венгерский Дебрецен, перелеты из Внуково будут выполняться два раза в неделю (по понедельникам и пятницам), сообщает АТОР.Стоимость билетов в одну сторону – от 19,99 евро на одного пассажира. На последнюю неделю декабря они обойдутся почти в шесть раз дороже: от 109,99 евро на одного пассажира. Выполняет полеты венгерская авиакомпания Wizz Air. Как рассказали эксперты "Веди Групп", это направление удобно туристам, планирующим лечение на круглогодичном курорте Хайдусобосло. "Трансфер туда от аэропорта Дебрецен занимает менее 30 минут. В то время как от Будапешта придется ехать более двух часов", – пояснили в компании. К тому же, добавляют специалисты PAC Group, из Москвы в Дебрецен слетать дешевле, чем в Будапешт."В Хайдусобосло расположен термальный комплекс с купальней под открытым воздухом, аквапарк и водный развлекательный центр Aqua Palace, один из самых больших в Венгрии", – рассказали в компании "Русский Экспресс". Эксперты BSI Group считают, что Дебрецен будет интересен и поклонникам экскурсионных туров.
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РИА Новости
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будапешт, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), дебрецен, туристы, wizz air, туризм, куда поехать, куда можно лететь
Российским туристам станет проще попасть в Венгрию
Эксперты рассказали, почему ново прямое авианаправление в Дебрецен будет востребовано
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
С 13 декабря появятся прямые рейсы из Москвы в венгерский Дебрецен, перелеты из Внуково будут выполняться два раза в неделю (по понедельникам и пятницам), сообщает
АТОР.
Стоимость билетов в одну сторону – от 19,99 евро на одного пассажира. На последнюю неделю декабря они обойдутся почти в шесть раз дороже: от 109,99 евро на одного пассажира. Выполняет полеты венгерская авиакомпания Wizz Air.
Как рассказали эксперты "Веди Групп", это направление удобно туристам, планирующим лечение на круглогодичном курорте Хайдусобосло. "Трансфер туда от аэропорта Дебрецен занимает менее 30 минут. В то время как от Будапешта придется ехать более двух часов", – пояснили в компании. К тому же, добавляют специалисты PAC Group, из Москвы в Дебрецен слетать дешевле, чем в Будапешт.
"В Хайдусобосло расположен термальный комплекс с купальней под открытым воздухом, аквапарк и водный развлекательный центр Aqua Palace, один из самых больших в Венгрии", – рассказали в компании "Русский Экспресс".
Эксперты BSI Group считают, что Дебрецен будет интересен и поклонникам экскурсионных туров.