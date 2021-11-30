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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761439267.html
В Греции ввели штраф для непривитых людей старше 60 лет
В Греции ввели штраф для непривитых людей старше 60 лет - РИА Новости, 30.11.2021
В Греции ввели штраф для непривитых людей старше 60 лет
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцинация людей старше 60 лет становится обязательной, иначе ежемесячно будет налагаться штраф в 100... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:31
2021-11-30T13:35
распространение коронавируса
в мире
греция
кириакос мицотакис
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
новости - туризм
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АФИНЫ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцинация людей старше 60 лет становится обязательной, иначе ежемесячно будет налагаться штраф в 100 евро.Мицотакис сообщил об этом, выступая с вступительным словом на заседании Совета министров во вторник.Он также отметил, что перед Рождественскими праздниками и после них государство предоставит бесплатные тесты самотестирования всем взрослым, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса."Новая мутация "омикрон" беспокоит нас и призывает к бдительности, потому что напоминает, что коронавирус может постоянно нас удивлять, пока находит почву для выживания, особенно среди непривитых. В то время как приближающиеся праздники с их атмосферой, семейными столами и общественными мероприятиями создают условия, которые могут способствовать его возрождению", - сказал Мицотакис.По его словам, мы узнаем больше о мутации штамма "омикрон" примерно через две недели."Однако рано или поздно он наверняка появится и в Греции. Вот почему мы должны продолжать реализовывать нашу политику еще быстрее. Другими словами, мы должны экономить время. Прививки, множество анализов, применение свидетельства о вакцинации и меры индивидуальной защиты – вот наш ответ, а не карантин", - заявил премьер.По его словам, уже 3 из 4 греков старше 12 лет сделали выбор в пользу вакцинации, однако из 580 тысяч непривитых сограждан старше 60 лет только 60 тысяч поспешили пройти вакцинацию в течение ноября."И в основном проходят лечение те, кому за 60, и, к сожалению, многие из них погибают. Сейчас мы обращаем внимание на защиту этих наших сограждан. По этой причине их вакцинация отныне становится обязательной", - заявил Мицотакис."У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что наше политическое решение спасет человеческие жизни. Потому что вакцинация становится более чем обязательной. Она спасает жизни. Она необходима для здоровья. Теперь она еще больше необходима всему обществу", - сказал он."Невакцинированные греки старше 60 лет должны должны будут записаться на прием до 16 января, повторяю - 16 января, чтобы получить первую дозу. Им будет уделяться первоочередное внимание в системе вакцинации. В противном случае каждый месяц будет налагаться административный штраф в размере 100 евро. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать наши больницы", – сказал Мицотакис."Это не наказание. Я бы сказал, что это цена здоровья. Стимул предосторожности, импульс жизни, но я считаю, что это также акт справедливости для гораздо большего числа вакцинированных. Мое решение, повторяю, означает защиту, а не наказание", - сказал премьер, заявив, что решение "завершает кампанию убеждения в течение нескольких месяцев".Мицотакис сообщил, что в связи с праздниками государство принимает еще одну дополнительную меру."С 6 по 12 декабря оно предоставит бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса до Рождества. Это будет сделано и с 3 по 7 января для мониторинга распространения пандемии во время праздников", - сказал он."Я настаиваю, что наши две новые инициативы – это меры поощрения, а не репрессии, это справедливые меры", - сказал Мицотакис.
https://ria.ru/20211130/omikron-1761385039.html
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в мире, греция, кириакос мицотакис, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
13:31 30.11.2021 (обновлено: 13:35 30.11.2021)
 
В Греции ввели штраф для непривитых людей старше 60 лет

В Греции ввели штраф в сто евро для непривитых людей старше 60 лет

© AP Photo / Achilleas ChirasМедицинские работники в Греции
Медицинские работники в Греции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Achilleas Chiras
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АФИНЫ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцинация людей старше 60 лет становится обязательной, иначе ежемесячно будет налагаться штраф в 100 евро.
Мицотакис сообщил об этом, выступая с вступительным словом на заседании Совета министров во вторник.
Он также отметил, что перед Рождественскими праздниками и после них государство предоставит бесплатные тесты самотестирования всем взрослым, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса.
"Новая мутация "омикрон" беспокоит нас и призывает к бдительности, потому что напоминает, что коронавирус может постоянно нас удивлять, пока находит почву для выживания, особенно среди непривитых. В то время как приближающиеся праздники с их атмосферой, семейными столами и общественными мероприятиями создают условия, которые могут способствовать его возрождению", - сказал Мицотакис.
По его словам, мы узнаем больше о мутации штамма "омикрон" примерно через две недели.
"Однако рано или поздно он наверняка появится и в Греции. Вот почему мы должны продолжать реализовывать нашу политику еще быстрее. Другими словами, мы должны экономить время. Прививки, множество анализов, применение свидетельства о вакцинации и меры индивидуальной защиты – вот наш ответ, а не карантин", - заявил премьер.
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По его словам, уже 3 из 4 греков старше 12 лет сделали выбор в пользу вакцинации, однако из 580 тысяч непривитых сограждан старше 60 лет только 60 тысяч поспешили пройти вакцинацию в течение ноября.
"И в основном проходят лечение те, кому за 60, и, к сожалению, многие из них погибают. Сейчас мы обращаем внимание на защиту этих наших сограждан. По этой причине их вакцинация отныне становится обязательной", - заявил Мицотакис.
"У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что наше политическое решение спасет человеческие жизни. Потому что вакцинация становится более чем обязательной. Она спасает жизни. Она необходима для здоровья. Теперь она еще больше необходима всему обществу", - сказал он.
"Невакцинированные греки старше 60 лет должны должны будут записаться на прием до 16 января, повторяю - 16 января, чтобы получить первую дозу. Им будет уделяться первоочередное внимание в системе вакцинации. В противном случае каждый месяц будет налагаться административный штраф в размере 100 евро. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать наши больницы", – сказал Мицотакис.
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"Это не наказание. Я бы сказал, что это цена здоровья. Стимул предосторожности, импульс жизни, но я считаю, что это также акт справедливости для гораздо большего числа вакцинированных. Мое решение, повторяю, означает защиту, а не наказание", - сказал премьер, заявив, что решение "завершает кампанию убеждения в течение нескольких месяцев".
Мицотакис сообщил, что в связи с праздниками государство принимает еще одну дополнительную меру.
"С 6 по 12 декабря оно предоставит бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса до Рождества. Это будет сделано и с 3 по 7 января для мониторинга распространения пандемии во время праздников", - сказал он.
"Я настаиваю, что наши две новые инициативы – это меры поощрения, а не репрессии, это справедливые меры", - сказал Мицотакис.
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