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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761388428.html
Британия сократила срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19
Британия сократила срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021
Британия сократила срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19
Глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:29
2021-11-30T09:29
распространение коронавируса
в мире
юар
великобритания
воз
здоровье - общество
саджид джавид
коронавирусы
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев."Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма "омикрон"... Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев", - написал Джавид в Twitter.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Великобритания с 26 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда.
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в мире, юар, великобритания, воз, здоровье - общество, саджид джавид, коронавирусы, коронавирус covid-19
09:29 30.11.2021
 
Британия сократила срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19

Британия сократила срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19 до трех месяцев

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев.
"Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма "омикрон"... Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев", - написал Джавид в Twitter.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Великобритания с 26 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда.
 
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