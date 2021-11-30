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Британия сократила срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19

Британия сократила срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021

Британия сократила срок между основным курсом и ревакцинацией от COVID-19

Глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:29

2021-11-30T09:29

2021-11-30T09:29

распространение коронавируса

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юар

великобритания

воз

здоровье - общество

саджид джавид

коронавирусы

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ЛОНДОН, 30 ноя - РИА Новости. Глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что согласился с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI) уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев."Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма "омикрон"... Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев", - написал Джавид в Twitter.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Великобритания с 26 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда.

юар

великобритания

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в мире, юар, великобритания, воз, здоровье - общество, саджид джавид, коронавирусы, коронавирус covid-19