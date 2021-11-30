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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211130/ural-1761493341.html
На Урале росгвардейцы спасли упавшего со скалы туриста
На Урале росгвардейцы спасли упавшего со скалы туриста - РИА Новости, 30.11.2021
На Урале росгвардейцы спасли упавшего со скалы туриста
Сотрудники ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Свердловской области оказали первую медпомощь туристу, сорвавшемуся со скалы и получившему тяжелую травму РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:40
2021-11-30T16:41
хорошие новости
общество
пермский край
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Свердловской области оказали первую медпомощь туристу, сорвавшемуся со скалы и получившему тяжелую травму ноги, после чего два часа несли его по заснеженной уральской тайге до автомобиля "скорой", сообщает во вторник Уральский округ войск национальной гвардии РФ."Мужчина упал с одной из скал массива Семь Братьев, что близ поселка Верх-Нейвинского. По счастливой случайности, в том же месте в то же самое время оказались бойцы спецподразделения Росгвардии", - говорится в сообщении.Один из участников событий, сотрудник ОМОН на транспорте старший прапорщик полиции Владимир рассказал, что в этот день росгвардейцы семьями решили отправиться в поход."Выбрали скалы Семь Братьев неслучайно – место живописное, да и маршрут знакомый, не раз путешествовали по этим тропам. У подножья увидели группу людей, которые окружили лежащего на земле человека. Мужчина не мог двигаться, ему требовалась помощь", – приводятся в сообщении слова старшего прапорщика полиции.Росгвардейцы наложили на травмированную ногу шину, изготовленную из подручных средств, и вызвали экстренные службы. Затем на протяжении двух часов спецназовцы на самостоятельно сооруженных носилках транспортировали мужчину по лесной тропе до автодороги, где пострадавшего уже ожидала бригада скорой помощи – подъехать к месту происшествия через уральскую тайгу медавтомобиль не мог.Как выяснилось со слов пострадавшего, он приехал полюбоваться одними из самых популярных скал Среднего Урала в составе тургруппы из Перми. Во время подъема мужчина поскользнулся и не смог удержать равновесие. Сейчас он находится в больнице поселка Чусовой Пермского края и готовится к операции, состояние спасенного туриста врачи оценивают как удовлетворительное, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210709/krym-1740682928.html
https://ria.ru/20210122/sobaka-1594193671.html
https://ria.ru/20210120/kazan-1593834493.html
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общество, пермский край, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, новости - туризм
16:40 30.11.2021 (обновлено: 16:41 30.11.2021)
 
На Урале росгвардейцы спасли упавшего со скалы туриста

В Свердловской области сотрудники ОМОН на транспорте спасли упавшего со скалы туриста

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудники ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Свердловской области оказали первую медпомощь туристу, сорвавшемуся со скалы и получившему тяжелую травму ноги, после чего два часа несли его по заснеженной уральской тайге до автомобиля "скорой", сообщает во вторник Уральский округ войск национальной гвардии РФ.
"Мужчина упал с одной из скал массива Семь Братьев, что близ поселка Верх-Нейвинского. По счастливой случайности, в том же месте в то же самое время оказались бойцы спецподразделения Росгвардии", - говорится в сообщении.
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Один из участников событий, сотрудник ОМОН на транспорте старший прапорщик полиции Владимир рассказал, что в этот день росгвардейцы семьями решили отправиться в поход.
"Выбрали скалы Семь Братьев неслучайно – место живописное, да и маршрут знакомый, не раз путешествовали по этим тропам. У подножья увидели группу людей, которые окружили лежащего на земле человека. Мужчина не мог двигаться, ему требовалась помощь", – приводятся в сообщении слова старшего прапорщика полиции.
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Росгвардейцы наложили на травмированную ногу шину, изготовленную из подручных средств, и вызвали экстренные службы. Затем на протяжении двух часов спецназовцы на самостоятельно сооруженных носилках транспортировали мужчину по лесной тропе до автодороги, где пострадавшего уже ожидала бригада скорой помощи – подъехать к месту происшествия через уральскую тайгу медавтомобиль не мог.
Как выяснилось со слов пострадавшего, он приехал полюбоваться одними из самых популярных скал Среднего Урала в составе тургруппы из Перми. Во время подъема мужчина поскользнулся и не смог удержать равновесие. Сейчас он находится в больнице поселка Чусовой Пермского края и готовится к операции, состояние спасенного туриста врачи оценивают как удовлетворительное, уточняется в сообщении.
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