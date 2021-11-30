https://ria.ru/20211130/ukraina-1761484469.html

Китайцы попросили Россию превратить Украину в русскую землю

Китайцы потребовали вернуть Украину в состав России - РИА Новости, 30.11.2021

Китайцы попросили Россию превратить Украину в русскую землю

Читатели газеты "Гуаньча" прокомментировали ситуацию с китайскими инвесторами, которые судятся с Украиной из-за предприятия по производству авиадвигателей... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:05

2021-11-30T16:05

2021-11-30T17:23

политика

украина

киев

сша

китай

гаага

владимир зеленский

мотор сич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели газеты "Гуаньча" прокомментировали ситуацию с китайскими инвесторами, которые судятся с Украиной из-за предприятия по производству авиадвигателей "Мотор Сич".На прошлой неделе Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment подала против Киева иск в международный суд в Гааге и потребовала 4,5 миллиарда долларов из-за несправедливого отношения государства к китайским вкладчикам и применения незаконных санкционных мер."Посмотрим, будут ли американцы в этот раз платить за свою собаку", — написал читатель под ником Золотой знак гарнизона."Бизнес — это бизнес, так и должно быть. Раз они хотят политизации, пусть получают", — отметил еще один комментатор."Слишком оптимистично. Украина не будет компенсировать вложения китайским компаниям. Она уже не раз игнорировала требования инвесторов", — посетовал Му Фэн."Означает ли это, что мы все еще верим, что есть закон и что этот закон справедлив? Разве Гаага не поддержит США, которые покрывают Украину?" — задался вопросом Большой брат.Предприятие по разработке, производству и ремонту авиационных и газотурбинных двигателей "Мотор Сич" находилось на грани банкротства, пока его не исключили из списка стратегических объектов. Это позволило инвесторам из Китая заключить договор по приобретению компании. Однако после сентября 2019 года Киев отказался выполнять соглашение по продаже завода, из-за чего сделку объявили недействительной. Позднее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против предприятий, финансируемых Китаем. Кроме того, киевские власти заявили, что собираются ренационализировать "Мотор Сич" — это помешает инвесторам из Пекина купить компанию.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210912/ukraina-1749676010.html

https://ria.ru/20211129/arsenal-1761339041.html

украина

киев

сша

китай

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, киев, сша, китай, гаага, владимир зеленский, мотор сич