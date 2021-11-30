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Нельзя исключать, что Киев сорвется на военные авантюры, заявил Лавров
Нельзя исключать, что Киев сорвется на военные авантюры, заявил Лавров - РИА Новости, 30.11.2021
Нельзя исключать, что Киев сорвется на военные авантюры, заявил Лавров
Москва не может исключать, что Киев сорвется на военные авантюры, и будет в случае необходимости предпринимать шаги по обеспечению безопасности, заявил глава... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:56
2021-11-30T14:56
2021-11-30T14:56
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва не может исключать, что Киев сорвется на военные авантюры, и будет в случае необходимости предпринимать шаги по обеспечению безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."И мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент (РФ Владимир) Путин, и он подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению надежному своей безопасности", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.
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в мире, киев, москва, мид бразилии, сергей лавров, россия
Нельзя исключать, что Киев сорвется на военные авантюры, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: нельзя исключать, что Киев сорвется на военные авантюры