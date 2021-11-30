https://ria.ru/20211130/ukraina-1761455721.html

Запад давно провоцирует Украину на антироссийские действия, заявил Лавров

Запад давно провоцирует Украину на антироссийские действия, заявил Лавров - РИА Новости, 30.11.2021

Запад давно провоцирует Украину на антироссийские действия, заявил Лавров

Запад давно провоцирует Украину на антироссийские действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:29

2021-11-30T14:29

2021-11-30T14:59

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Запад давно провоцирует Украину на антироссийские действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину, на антироссийские действия", - сказал министр журналистам. Он добавил, что втягивание России и других стран постсоветского пространства в НАТО - "ярчайший тому пример". "Поскольку Западу прекрасно известно наше отношение к этим стараниям", - пояснил Лавров."В условиях, когда киевский режим лихорадочно ищет какие-то способы отвлечь внимание от своей неспособности решать экономические, социальные проблемы населения, урегулировать мирным путем конфликт на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями, запад дает ему подсказку и всячески подзуживает инстинкты киевской власти в отношении использования военных действий на Донбассе. Это происходит и со стороны Вашингтона, со стороны других западных столиц, и со стороны руководства НАТО", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой."И мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент (РФ Владимир) Путин, и он подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению надежному своей безопасности", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20211128/zelenskiy-1761099633.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, нато, сергей лавров, россия