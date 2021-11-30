В Киеве попросили у США практической военной помощи
Командующий Объединенными силами ВСУ Наев попросил у США практической военной помощи
© Фото : Операция объединенных силТренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области
© Фото : Операция объединенных сил
КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Киеву нужна практическая военная помощь от США, заявил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в ходе переговоров с атташе по вопросам обороны при посольстве США полковником Британи Стюарт.
"Командование объединенных сил ВС Украины высоко ценит стратегические отношения с США и помощь в противодействии российской агрессии. Мы настроены и дальше развивать наше сотрудничество… С целью получения полных оперативных возможностей нам необходима ваша консультативно-совещательная, экспертная и существенная практическая помощь", – цитирует Наева пресс-служба Генштаба.
Также Наев проинформировал Стюарт о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в Черноморском регионе и вдоль украинской границы.
"В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы направлений военного сотрудничества, определили приоритеты сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также возможностей в совместном развитии способностей командования объединенных сил ВС Украины", - говорится в сообщении.
В свою очередь Стюарт отметила готовность американской стороны к продолжению оказания поддержки и практической помощи Украине по защите территориальной целостности и сдерживанию агрессии. "Наши усилия в сфере военного сотрудничества и совместной подготовки должны быть направлены на повышение уровня взаимного доверия, дружбы и процветания наших стран", - цитирует Стюарт пресс-служба.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон с 2014 года выделил более 2,5 миллиарда долларов на поддержку вооруженных сил Украины. Также он заявил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.