https://ria.ru/20211130/ukraina-1761405321.html

Украина решила сожрать руку, которая ее кормит

"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ - РИА Новости, 30.11.2021

Украина решила сожрать руку, которая ее кормит

Украина должна перестать брать кредиты у Международного валютного фонда из-за их полной нецелесообразности, пишет эксперт Тарас Загородний написал в статье для... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:53

2021-11-30T10:53

2021-11-30T10:53

украина

киев

владимир зеленский

мвф

донбасс

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина должна перестать брать кредиты у Международного валютного фонда из-за их полной нецелесообразности, пишет эксперт Тарас Загородний написал в статье для "Главреда".По его словам, сохранение такой зависимости от займов выгодно только киевским властям и, естественно, самому МВФ: организации нужна подконтрольная, а не растущая в экономическом плане Украина. Эксперт убежден, что сегодня страна способна самостоятельно справляться с трудностями, а не влезать в очередной кредит."Однако наша власть занимает хитроватую позицию. Вместо того чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном, а потому и возникает потребность в дополнительном финансировании", — пояснил Загородний.Эксперт также отметил, что за кредиты Киев фактически передал "непонятным людям" контроль над Национальным банком, забыв о защите собственных интересов. По его мнению, украинцам искусственно навязывают мысль о необходимости таких кредитов, а вместо этого следовало бы заняться, в частности, вытеснением импорта из госзакупок и модернизацией энергетики для сокращения зависимости от газа."Деньги от МВФ нам действительно были нужны в 2014-2015 годах, когда на наших рынках был шок, когда мы, по сути, потеряли 20 процентов экономики — Донбасс. А сейчас это выгодно только спекулятивному капиталу и фондам-стервятникам, которые просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались", — подытожил автор статьи.Ранее Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении стране транша в размере около 700 миллионов долларов. Средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным Министерства финансов Украины, действие программы сотрудничества продлили до конца июня 2022 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211126/poteri-1760811036.html

https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html

украина

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, владимир зеленский, мвф, донбасс, ситуация на украине