Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/ukraina-1761405321.html
Украина решила сожрать руку, которая ее кормит
"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ - РИА Новости, 30.11.2021
Украина решила сожрать руку, которая ее кормит
Украина должна перестать брать кредиты у Международного валютного фонда из-за их полной нецелесообразности, пишет эксперт Тарас Загородний написал в статье для... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:53
2021-11-30T10:53
украина
киев
владимир зеленский
мвф
донбасс
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина должна перестать брать кредиты у Международного валютного фонда из-за их полной нецелесообразности, пишет эксперт Тарас Загородний написал в статье для "Главреда".По его словам, сохранение такой зависимости от займов выгодно только киевским властям и, естественно, самому МВФ: организации нужна подконтрольная, а не растущая в экономическом плане Украина. Эксперт убежден, что сегодня страна способна самостоятельно справляться с трудностями, а не влезать в очередной кредит."Однако наша власть занимает хитроватую позицию. Вместо того чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном, а потому и возникает потребность в дополнительном финансировании", — пояснил Загородний.Эксперт также отметил, что за кредиты Киев фактически передал "непонятным людям" контроль над Национальным банком, забыв о защите собственных интересов. По его мнению, украинцам искусственно навязывают мысль о необходимости таких кредитов, а вместо этого следовало бы заняться, в частности, вытеснением импорта из госзакупок и модернизацией энергетики для сокращения зависимости от газа."Деньги от МВФ нам действительно были нужны в 2014-2015 годах, когда на наших рынках был шок, когда мы, по сути, потеряли 20 процентов экономики — Донбасс. А сейчас это выгодно только спекулятивному капиталу и фондам-стервятникам, которые просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались", — подытожил автор статьи.Ранее Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении стране транша в размере около 700 миллионов долларов. Средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным Министерства финансов Украины, действие программы сотрудничества продлили до конца июня 2022 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211126/poteri-1760811036.html
https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html
украина
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киев, владимир зеленский, мвф, донбасс, ситуация на украине
10:53 30.11.2021
 
"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ

Эксперт Загородний призвал Киев отказаться от "подачек" МВФ из-за "драконовских условий"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина должна перестать брать кредиты у Международного валютного фонда из-за их полной нецелесообразности, пишет эксперт Тарас Загородний написал в статье для "Главреда".
По его словам, сохранение такой зависимости от займов выгодно только киевским властям и, естественно, самому МВФ: организации нужна подконтрольная, а не растущая в экономическом плане Украина. Эксперт убежден, что сегодня страна способна самостоятельно справляться с трудностями, а не влезать в очередной кредит.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 01:52
МВФ подсчитал миллиардные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
"Однако наша власть занимает хитроватую позицию. Вместо того чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном, а потому и возникает потребность в дополнительном финансировании", — пояснил Загородний.
Эксперт также отметил, что за кредиты Киев фактически передал "непонятным людям" контроль над Национальным банком, забыв о защите собственных интересов. По его мнению, украинцам искусственно навязывают мысль о необходимости таких кредитов, а вместо этого следовало бы заняться, в частности, вытеснением импорта из госзакупок и модернизацией энергетики для сокращения зависимости от газа.
"Деньги от МВФ нам действительно были нужны в 2014-2015 годах, когда на наших рынках был шок, когда мы, по сути, потеряли 20 процентов экономики — Донбасс. А сейчас это выгодно только спекулятивному капиталу и фондам-стервятникам, которые просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались", — подытожил автор статьи.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении стране транша в размере около 700 миллионов долларов. Средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным Министерства финансов Украины, действие программы сотрудничества продлили до конца июня 2022 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 13:46
Экономика Украины за 30 лет лишилась структуры и инвесторов, заявил эксперт
 
УкраинаКиевВладимир ЗеленскийМВФДонбассСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Лавров заявил о внедрении США конфронтационных схем в АТР
11:13"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"
11:13СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на Донбасс
11:12Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР
11:11В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"
11:10Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев
11:09В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
11:07Хабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой дом
11:07Космические туристы помогут провести эксперименты на МКС
11:07Во Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийстве
11:00Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
11:00В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
10:59В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва
10:56В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
10:53"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
10:53В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек
10:50В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
10:47Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
10:46Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
10:44Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России
Лента новостейМолния
Лавров заявил о внедрении США конфронтационных схем в АТР"ВКонтакте" запустил мобильное приложение "VK Музыка"СВР: США хотят выставить Россию виновницей, если Киев нападет на ДонбассУкраина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВРВ Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"Умер конструктор космических аппаратов Руслан КомаевВ России вырастет пошлина на вывоз лома черных металловХабаровчанина будут судить за попытку убить жену и взорвать жилой домКосмические туристы помогут провести эксперименты на МКСВо Владивостоке задержали сына адвоката, обвиняемого в убийствеПервые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрываВ Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФВ шахте "Листвяжная" остаются 40 человекВ Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в РоссииРоссия доставит в Кабул партию гуманитарной помощиПрезидент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России