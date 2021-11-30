Украина решила сожрать руку, которая ее кормит

"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
Эксперт Загородний призвал Киев отказаться от "подачек" МВФ из-за "драконовских условий"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина должна перестать брать кредиты у Международного валютного фонда из-за их полной нецелесообразности, пишет эксперт Тарас Загородний написал в статье для "Главреда".
По его словам, сохранение такой зависимости от займов выгодно только киевским властям и, естественно, самому МВФ: организации нужна подконтрольная, а не растущая в экономическом плане Украина. Эксперт убежден, что сегодня страна способна самостоятельно справляться с трудностями, а не влезать в очередной кредит.
"Однако наша власть занимает хитроватую позицию. Вместо того чтобы сокращать дефицит бюджета, она, наоборот, занимается дерибаном, а потому и возникает потребность в дополнительном финансировании", — пояснил Загородний.
Эксперт также отметил, что за кредиты Киев фактически передал "непонятным людям" контроль над Национальным банком, забыв о защите собственных интересов. По его мнению, украинцам искусственно навязывают мысль о необходимости таких кредитов, а вместо этого следовало бы заняться, в частности, вытеснением импорта из госзакупок и модернизацией энергетики для сокращения зависимости от газа.
"Деньги от МВФ нам действительно были нужны в 2014-2015 годах, когда на наших рынках был шок, когда мы, по сути, потеряли 20 процентов экономики — Донбасс. А сейчас это выгодно только спекулятивному капиталу и фондам-стервятникам, которые просто набрасывают нам новые долги, чтобы мы никогда из этой прорвы не выбрались", — подытожил автор статьи.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что совет директоров МВФ завершил пересмотр программы о выделении стране транша в размере около 700 миллионов долларов. Средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. По данным Министерства финансов Украины, действие программы сотрудничества продлили до конца июня 2022 года.
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