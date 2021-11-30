https://ria.ru/20211130/ugroza-1761401277.html

Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди

Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди - РИА Новости, 30.11.2021

Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди

Ранее судимая жительница села в Волгоградской области, не желая стоять в очереди к врачу в поликлинике, пригрозила убийством стартовым спортивным пистолетом... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:36

2021-11-30T10:36

2021-11-30T10:36

происшествия

волгоградская область

иловлинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Ранее судимая жительница села в Волгоградской области, не желая стоять в очереди к врачу в поликлинике, пригрозила убийством стартовым спортивным пистолетом терапевту, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, 27 октября ранее судимая жительница одного из сел Иловлинского района пришла в поликлинику на прием к врачу."Не желая стоять в очереди, она стала нецензурно выражаться. Терапевт сделал ей замечание, после чего подозреваемая вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать убийством медицинскому работнику", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что врач после угроз обратился в правоохранительные органы.По данным ведомства, полиция задержала женщину, у нее изъяли стартовый спортивный пистолет, непригодный для стрельбы. Возбуждено уголовное дело "Угроза убийством".

https://ria.ru/20210409/proisshestvie-1727467215.html

волгоградская область

иловлинский район

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происшествия, волгоградская область, иловлинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество