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Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди
Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди - РИА Новости, 30.11.2021
Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди
Ранее судимая жительница села в Волгоградской области, не желая стоять в очереди к врачу в поликлинике, пригрозила убийством стартовым спортивным пистолетом... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:36
2021-11-30T10:36
2021-11-30T10:36
происшествия
волгоградская область
иловлинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Ранее судимая жительница села в Волгоградской области, не желая стоять в очереди к врачу в поликлинике, пригрозила убийством стартовым спортивным пистолетом терапевту, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, 27 октября ранее судимая жительница одного из сел Иловлинского района пришла в поликлинику на прием к врачу."Не желая стоять в очереди, она стала нецензурно выражаться. Терапевт сделал ей замечание, после чего подозреваемая вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать убийством медицинскому работнику", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что врач после угроз обратился в правоохранительные органы.По данным ведомства, полиция задержала женщину, у нее изъяли стартовый спортивный пистолет, непригодный для стрельбы. Возбуждено уголовное дело "Угроза убийством".
https://ria.ru/20210409/proisshestvie-1727467215.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, иловлинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди
Жительница Волгоградской области угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди