https://ria.ru/20211130/tseny-1761455313.html

Путин призвал бороться с факторами, способствующими росту цен

Путин призвал бороться с факторами, способствующими росту цен - РИА Новости, 01.12.2021

Путин призвал бороться с факторами, способствующими росту цен

Президент РФ Владимир Путин, говоря о борьбе с ростом цен, призвал не только справляться с последствиями, но действовать на опережение, убирая факторы,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-11-30T14:29

2021-11-30T14:29

2021-12-01T09:48

экономика

владимир путин

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761476701_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9088d64672bc0ed2b852916bfb84ded5.png

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о борьбе с ростом цен, призвал не только справляться с последствиями, но действовать на опережение, убирая факторы, подталкивающие рост цен.Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", президент отметил, что граждане РФ ощущают на себе глобальное инфляционное давление, рост потребительских цен ускорился."Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен", - заявил Путин.

https://ria.ru/20211130/tseny-1761454854.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нужно действовать на опережение" – Путин о росте цен Рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!". "Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", - заявил он. 2021-11-30T14:29 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия