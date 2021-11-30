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Путин призвал бороться с факторами, способствующими росту цен
Путин призвал бороться с факторами, способствующими росту цен - РИА Новости, 01.12.2021
Путин призвал бороться с факторами, способствующими росту цен
Президент РФ Владимир Путин, говоря о борьбе с ростом цен, призвал не только справляться с последствиями, но действовать на опережение, убирая факторы,... РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T14:29
2021-12-01T09:48
экономика
владимир путин
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о борьбе с ростом цен, призвал не только справляться с последствиями, но действовать на опережение, убирая факторы, подталкивающие рост цен.Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", президент отметил, что граждане РФ ощущают на себе глобальное инфляционное давление, рост потребительских цен ускорился."Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен", - заявил Путин.
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"Нужно действовать на опережение" – Путин о росте цен
Рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!". "Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", - заявил он.
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экономика, владимир путин, россия
14:29 30.11.2021 (обновлено: 09:48 01.12.2021)
 
Путин призвал бороться с факторами, способствующими росту цен

Президент Путин призвал убирать факторы, способствующие росту цен

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о борьбе с ростом цен, призвал не только справляться с последствиями, но действовать на опережение, убирая факторы, подталкивающие рост цен.
Выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", президент отметил, что граждане РФ ощущают на себе глобальное инфляционное давление, рост потребительских цен ускорился.
"Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен", - заявил Путин.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 14:27Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин назвал рост цен в России чувствительной проблемой
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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