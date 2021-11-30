https://ria.ru/20211130/tseny-1761454854.html
Путин назвал рост цен в России чувствительной проблемой
Путин назвал рост цен в России чувствительной проблемой - РИА Новости, 30.11.2021
Путин назвал рост цен в России чувствительной проблемой
Рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:27
2021-11-30T14:27
2021-11-30T14:41
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
цены
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", - заявил он.
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россия, экономика, владимир путин, цены
14:27 30.11.2021 (обновлено: 14:41 30.11.2021)
Путин назвал рост цен в России чувствительной проблемой
Президент Путин: рост цен в России ускорился, и это чувствительная проблема