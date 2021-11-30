https://ria.ru/20211130/tseny-1761454854.html

Путин назвал рост цен в России чувствительной проблемой

Путин назвал рост цен в России чувствительной проблемой - РИА Новости, 30.11.2021

Путин назвал рост цен в России чувствительной проблемой

Рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:27

2021-11-30T14:27

2021-11-30T14:41

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

владимир путин

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154919/50/1549195077_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_4ada00dfcc1055032e98a8efaf85ac87.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Рост потребительских цен в нашей стране ускорился, это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами", - заявил он.

https://ria.ru/20211123/ikra-1760212855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, цены