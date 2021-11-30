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Министр в ЦАР рассказал, зачем в местном вузе будут учить русскому языку
Министр в ЦАР рассказал, зачем в местном вузе будут учить русскому языку - РИА Новости, 30.11.2021
Министр в ЦАР рассказал, зачем в местном вузе будут учить русскому языку
Министр высшего образования Центральноафриканской республики (ЦАР) Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:49
2021-11-30T13:54
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цар
франция
россия
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БАНГИ, 30 ноя - РИА Новости. Министр высшего образования Центральноафриканской республики (ЦАР) Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете поможет в научной сфере и обучении.Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на решение президента Фостена-Арканжа Туадеры, что русский язык станет обязательным для преподавания в университетской среде ЦАР с 2022-2023 учебного года начиная с программ бакалавриата. В ЦАР один государственный вуз – Университет Банги.По словам министра, ранее русский язык преподавался в ЦАР. Он изучал его в средней школе и затем продолжил обучение во Франции."Мы делаем его снова актуальным. Сейчас на уровне университета есть языковое отделение. Было бы очень хорошо, если бы на этом факультете было достаточно преподавателей, способных предложить программу, чтобы изучение русского языка продолжалось и развивалось. Это – хорошее дело", - сказал Сисса-Магале РИА Новости в интервью.По его словам, ранее физике и химии студентов ЦАР обучали российские специалисты. На факультете естественных наук по-прежнему есть материалы на русском языке."Мы, ученые, хотели бы знать, как обстоят дела в Китае, в России, во Франции и в США. Для этого нам надо понимать языки. А это означает публикации, работы – для этого вы должны уметь читать по-русски", - добавил министр.По его словам, когда на факультете будет достаточно кадров и материалов, министерство сможет попросить ввести русский язык в программу коллежей и средних школ."В университете те, кто хочет знать российскую экономику, технологии, смогут быть на таком уровне, чтобы читать и понимать", - заверил Сисса-Магале.Также министр отметил важность изучения русского языка для того, чтобы ЦАР не приходилось нанимать переводчиков извне.
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сша, цар, франция, россия
13:49 30.11.2021 (обновлено: 13:54 30.11.2021)
 
Министр в ЦАР рассказал, зачем в местном вузе будут учить русскому языку

Министр в ЦАР Сисса-Магале рассказал, зачем в местном вузе будут преподавать русский

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтуденты на уроке русского языка иностранцам
Студенты на уроке русского языка иностранцам - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БАНГИ, 30 ноя - РИА Новости. Министр высшего образования Центральноафриканской республики (ЦАР) Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете поможет в научной сфере и обучении.
Ранее местные СМИ сообщили со ссылкой на решение президента Фостена-Арканжа Туадеры, что русский язык станет обязательным для преподавания в университетской среде ЦАР с 2022-2023 учебного года начиная с программ бакалавриата. В ЦАР один государственный вуз – Университет Банги.
По словам министра, ранее русский язык преподавался в ЦАР. Он изучал его в средней школе и затем продолжил обучение во Франции.
"Мы делаем его снова актуальным. Сейчас на уровне университета есть языковое отделение. Было бы очень хорошо, если бы на этом факультете было достаточно преподавателей, способных предложить программу, чтобы изучение русского языка продолжалось и развивалось. Это – хорошее дело", - сказал Сисса-Магале РИА Новости в интервью.
По его словам, ранее физике и химии студентов ЦАР обучали российские специалисты. На факультете естественных наук по-прежнему есть материалы на русском языке.
"Мы, ученые, хотели бы знать, как обстоят дела в Китае, в России, во Франции и в США. Для этого нам надо понимать языки. А это означает публикации, работы – для этого вы должны уметь читать по-русски", - добавил министр.
По его словам, когда на факультете будет достаточно кадров и материалов, министерство сможет попросить ввести русский язык в программу коллежей и средних школ.
"В университете те, кто хочет знать российскую экономику, технологии, смогут быть на таком уровне, чтобы читать и понимать", - заверил Сисса-Магале.
Также министр отметил важность изучения русского языка для того, чтобы ЦАР не приходилось нанимать переводчиков извне.
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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