https://ria.ru/20211130/transgender-1761448383.html

Пост министра в Швеции впервые получила женщина-трансгендер

Пост министра в Швеции впервые получила женщина-трансгендер - РИА Новости, 30.11.2021

Пост министра в Швеции впервые получила женщина-трансгендер

Женщина-трансгендер Лина Аксельссон Килблом получила пост министра высшего образования и науки в новом правительстве Швеции, это первый подобный случай в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:02

2021-11-30T14:02

2021-11-30T14:05

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ЦЮРИХ, 30 ноя - РИА Новости. Женщина-трансгендер Лина Аксельссон Килблом получила пост министра высшего образования и науки в новом правительстве Швеции, это первый подобный случай в истории страны, сообщает портал Nordic News со ссылкой на шведские СМИ.В понедельник Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра. Она стала первой женщиной в Швеции, занявшей эту должность.Во вторник Андерссон объявила состав нового правительства. По сообщениям СМИ, на министерский пост впервые был назначен трансгендер – должность министра высшего образования и науки получила Лина Аксельссон Килблом. Ей 51 год, в конце 1990-х она прошла операцию по смене пола.Сообщается, что некоторые министры, например, глава МИД Анн Линде и глава минобороны Петер Хультквист сохранили свои должности. Ханс Дальгрен останется министром по делам ЕС.Ранее сама Андерссон возглавляла министерство финансов, теперь этот пост займет Микаэль Дамберг, нынешний министр внутренних дел. Его сменит Морган Йоханссон, который одновременно будет возглавлять министерство юстиции.На прошлой неделе Андерссон была избрана премьером, но через несколько часов подала в отставку. После избрания Андерссон проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте, большая часть депутатов поддержала проект, предложенный оппозицией. После этого Партия охраны окружающей среды заявила, что выходит из коалиции, составляющей правительство меньшинства. Андерссон подала спикеру парламента прошение об отставке - спустя всего несколько часов после избрания главой правительства.В начале ноября в отставку с поста премьера Швеции ушел Стефан Лёвен. Он возглавил Социал-демократическую партию в 2012 году и привел ее к победе на двух выборах в 2014 и 2018 годах. Однако в последнее время позиции партии пошатнулись, что отразилось в результатах соцопросов. Как заявил в августе Лёвен, партия нуждается в новом лидере в преддверии выборов в 2022 году.

https://ria.ru/20211124/shvetsiya-1760607191.html

https://ria.ru/20211111/aleshina-1758594747.html

https://ria.ru/20210813/eminem-1745658315.html

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