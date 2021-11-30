https://ria.ru/20211130/tramp-1761501025.html

Трамп призвал мобилизовать нацгвардию на борьбу с грабежами в магазинах

Трамп призвал мобилизовать нацгвардию на борьбу с грабежами в магазинах - РИА Новости, 30.11.2021

Трамп призвал мобилизовать нацгвардию на борьбу с грабежами в магазинах

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал мобилизовать национальную гвардию на борьбу с эпидемией грабежей в магазинах. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:17

2021-11-30T17:17

2021-11-30T17:17

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал мобилизовать национальную гвардию на борьбу с эпидемией грабежей в магазинах."Если демократы не остановят немедленно ограбления по системе "разбей и хватай", которые происходят у них в городах, нужно позвать национальную гвардию. Ничего подобного в нашей стране никогда не происходило", - говорится в письменном заявлении Трампа."Большое количество магазинов покидает Сан-Франциско и другие города. Некоторые сети закрывают большинство своих магазинов, в это просто невозможно поверить", - добавил экс-президент.В последние недели в США участились случаи, когда организованные группы людей в масках врываются в дорогие магазины, воруют электронику или одежду дорогих марок и убегают до приезда полиции. Некоторые ограбления происходят ночью, другие - днем на глазах продавцов и покупателей.

https://ria.ru/20201208/nasilie-1588304779.html

https://ria.ru/20211128/elektronika-1761095591.html

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в мире, сша, сан-франциско, дональд трамп