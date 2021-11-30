https://ria.ru/20211130/tramp-1761501025.html
Трамп призвал мобилизовать нацгвардию на борьбу с грабежами в магазинах
Трамп призвал мобилизовать нацгвардию на борьбу с грабежами в магазинах - РИА Новости, 30.11.2021
Трамп призвал мобилизовать нацгвардию на борьбу с грабежами в магазинах
Бывший президент США Дональд Трамп потребовал мобилизовать национальную гвардию на борьбу с эпидемией грабежей в магазинах. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:17
2021-11-30T17:17
2021-11-30T17:17
в мире
сша
сан-франциско
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал мобилизовать национальную гвардию на борьбу с эпидемией грабежей в магазинах."Если демократы не остановят немедленно ограбления по системе "разбей и хватай", которые происходят у них в городах, нужно позвать национальную гвардию. Ничего подобного в нашей стране никогда не происходило", - говорится в письменном заявлении Трампа."Большое количество магазинов покидает Сан-Франциско и другие города. Некоторые сети закрывают большинство своих магазинов, в это просто невозможно поверить", - добавил экс-президент.В последние недели в США участились случаи, когда организованные группы людей в масках врываются в дорогие магазины, воруют электронику или одежду дорогих марок и убегают до приезда полиции. Некоторые ограбления происходят ночью, другие - днем на глазах продавцов и покупателей.
https://ria.ru/20201208/nasilie-1588304779.html
https://ria.ru/20211128/elektronika-1761095591.html
сша
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_c2a8581861d362ff76f48c8b361b0445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сан-франциско, дональд трамп
Трамп призвал мобилизовать нацгвардию на борьбу с грабежами в магазинах
Экс-президент США Трамп призвал мобилизовать нацгвардию на борьбу с грабежами в магазинах