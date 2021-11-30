Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/test-1761516806.html
Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами
Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами - РИА Новости, 30.11.2021
Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами
Из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:11
2021-11-30T19:46
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761535338_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8b3382c0e24ab13026569c2dfd847a6.png
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Как уточнила Попова, все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном". Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2."Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму", — пояснила она.По ее словам, "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как его мутации усиливают способность вируса проникать в клетки и "связываемость с рецепторами", а также "влияют на увеличение инфекционности". Меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, сокращение социальных контактов и ношение масок, отметила руководитель Роспотребнадзора.Главный санитарный врач подчеркнула, что в России этот вариант возбудителя COVID-19 не выявлен. При этом особенно тщательно на "омикрон" проанализировали образцы от выезжавших за рубеж.Как сообщила Попова, граждане, прибывающие из стран, где выявили "омикрон", но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. По ее словам, речь идет о нескольких сотнях россиян."В аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма", — заявила она, отметив, что тестирование бесплатное.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211130/pandemiya-1761455062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Попова о сокращении срока действия ПЦР-теста
"С момента сдачи тестов пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается. Мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
2021-11-30T18:11
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761535338_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62059613e48d9372fb527a23dae84147.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:11 30.11.2021 (обновлено: 19:46 30.11.2021)
 
Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

Попова: срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Как уточнила Попова, все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном". Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2.
"Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму", — пояснила она.
По ее словам, "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как его мутации усиливают способность вируса проникать в клетки и "связываемость с рецепторами", а также "влияют на увеличение инфекционности". Меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, сокращение социальных контактов и ношение масок, отметила руководитель Роспотребнадзора.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
Главный санитарный врач подчеркнула, что в России этот вариант возбудителя COVID-19 не выявлен. При этом особенно тщательно на "омикрон" проанализировали образцы от выезжавших за рубеж.
Как сообщила Попова, граждане, прибывающие из стран, где выявили "омикрон", но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. По ее словам, речь идет о нескольких сотнях россиян.
"В аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма", — заявила она, отметив, что тестирование бесплатное.
Мир входит в очередную волну пандемии – Путин о новом штамме COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 14:28Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил, что мир входит в новую волну пандемии

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:43В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человек
11:42В России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19
11:41В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом
11:41Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
11:40Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
11:37Киев становится все наглее к Москве, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением 1:51
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
Лента новостейМолния
В России за сутки от COVID-19 умерли 1226 человекВ России за сутки выписали 35 679 человек после лечения от COVID-19В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусомМосква продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил РябковЗеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспорыКиев становится все наглее к Москве, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдумаЛавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19