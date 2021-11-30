https://ria.ru/20211130/test-1761516806.html

Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами - РИА Новости, 30.11.2021

Срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

Из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:11

2021-11-30T18:11

2021-11-30T19:46

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Как уточнила Попова, все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном". Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2."Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму", — пояснила она.По ее словам, "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как его мутации усиливают способность вируса проникать в клетки и "связываемость с рецепторами", а также "влияют на увеличение инфекционности". Меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, сокращение социальных контактов и ношение масок, отметила руководитель Роспотребнадзора.Главный санитарный врач подчеркнула, что в России этот вариант возбудителя COVID-19 не выявлен. При этом особенно тщательно на "омикрон" проанализировали образцы от выезжавших за рубеж.Как сообщила Попова, граждане, прибывающие из стран, где выявили "омикрон", но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. По ее словам, речь идет о нескольких сотнях россиян."В аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма", — заявила она, отметив, что тестирование бесплатное.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211130/pandemiya-1761455062.html

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Попова о сокращении срока действия ПЦР-теста "С момента сдачи тестов пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается. Мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID. 2021-11-30T18:11 true PT0M18S

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии