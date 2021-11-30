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На шахте "Листвяжная" за сутки обнаружили тела 11 погибших
На шахте "Листвяжная" за сутки обнаружили тела 11 погибших - РИА Новости, 30.11.2021
На шахте "Листвяжная" за сутки обнаружили тела 11 погибших
За прошедшие сутки обнаружены тела 11 шахтеров, погибших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T07:58
2021-11-30T07:58
2021-11-30T08:00
происшествия
кемеровская область
белово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За прошедшие сутки обнаружены тела 11 шахтеров, погибших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В течение суток обнаружены тела 11 погибших шахтеров", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что ранее на поверхность были подняты тела 11 погибших - восьми шахтеров и трех горноспасателей.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.
https://ria.ru/20211130/postradavshie-1761379915.html
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происшествия, кемеровская область, белово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:58 30.11.2021 (обновлено: 08:00 30.11.2021)
На шахте "Листвяжная" за сутки обнаружили тела 11 погибших
На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области за сутки обнаружили тела 11 погибших