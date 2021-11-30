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Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" разрешили экспортировать
Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" разрешили экспортировать - РИА Новости, 30.11.2021
Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" разрешили экспортировать
Десантируемый бронеавтомобиль российского производства "Тайфун-ВДВ" получил разрешение на экспорт, сообщил РИА Новости глава службы внешнеэкономической... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:29
2021-11-30T15:29
безопасность
технологии
египет
воздушно-десантные войска россии
тайфун (автомобиль)
россия
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КАИР, 30 ноя – РИА Новости. Десантируемый бронеавтомобиль российского производства "Тайфун-ВДВ" получил разрешение на экспорт, сообщил РИА Новости глава службы внешнеэкономической деятельности компании-разработчика "Ремдизель" Булат Зайнутдинов.В Каир "Ремдизель", принимающий участие в выставке EDEX на стенде "Рособоронэкспорта", привез модели бронеавтомобилей семейства "Тайфун" и "Торнадо"."В этом году мы получили паспорт экспортного облика на автомобиль "Тайфун-ВДВ", то есть получили полное разрешение для экспорта данного автомобиля. Это единственный в мире бронеавтомобиль, который может десантироваться парашютным способом. Это очень конкурентная техника для мирового рынка", - сказал Зайнутдинов."Тайфун-ВДВ" оснащен двигателем "Камаза" мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тысячи километров. Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Броня обеспечивает защитой от взрыва 6 килограммов тротила под колесом или 4 килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой."Тайфуны" для Воздушно-десантных войск вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой. По словам разработчиков, это орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.Источник в оборонно-промышленном комплексе в начале августа сообщил РИА Новости, что "Тайфун-ВДВ" принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время.В понедельник в столице Египта открылась выставка оборонной промышленности EDEX. По данным организаторов, в ней принимают участие более 400 компаний из 42 стран.
https://ria.ru/20210802/vdv-1743912189.html
https://ria.ru/20210804/tayfun-vdv-1744261952.html
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безопасность, технологии, египет, воздушно-десантные войска россии, тайфун (автомобиль), россия
15:29 30.11.2021
 
Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" разрешили экспортировать

Производитель бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" получил разрешение на его экспорт

© Фото : Минобороны РоссииБронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ"
Бронеавтомобиль Тайфун-ВДВ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Минобороны России
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КАИР, 30 ноя – РИА Новости. Десантируемый бронеавтомобиль российского производства "Тайфун-ВДВ" получил разрешение на экспорт, сообщил РИА Новости глава службы внешнеэкономической деятельности компании-разработчика "Ремдизель" Булат Зайнутдинов.
В Каир "Ремдизель", принимающий участие в выставке EDEX на стенде "Рособоронэкспорта", привез модели бронеавтомобилей семейства "Тайфун" и "Торнадо".
Военнослужащий ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 00:23Новое оружие России
Стало известно, какое новое вооружение должно поступить в ВДВ
"В этом году мы получили паспорт экспортного облика на автомобиль "Тайфун-ВДВ", то есть получили полное разрешение для экспорта данного автомобиля. Это единственный в мире бронеавтомобиль, который может десантироваться парашютным способом. Это очень конкурентная техника для мирового рынка", - сказал Зайнутдинов.
"Тайфун-ВДВ" оснащен двигателем "Камаза" мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тысячи километров. Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Броня обеспечивает защитой от взрыва 6 килограммов тротила под колесом или 4 килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой.
"Тайфуны" для Воздушно-десантных войск вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой. По словам разработчиков, это орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
Бронеавтомобиль К 4386 Тайфун-ВДВ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 03:46Новое оружие России
ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
Источник в оборонно-промышленном комплексе в начале августа сообщил РИА Новости, что "Тайфун-ВДВ" принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время.
В понедельник в столице Египта открылась выставка оборонной промышленности EDEX. По данным организаторов, в ней принимают участие более 400 компаний из 42 стран.
 
БезопасностьТехнологииЕгипетВоздушно-десантные войска РоссииТайфун (автомобиль)Россия
 
 
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