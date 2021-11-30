https://ria.ru/20211130/tayfun-vdv-1761474851.html

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" разрешили экспортировать

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" разрешили экспортировать - РИА Новости, 30.11.2021

Бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" разрешили экспортировать

Десантируемый бронеавтомобиль российского производства "Тайфун-ВДВ" получил разрешение на экспорт, сообщил РИА Новости глава службы внешнеэкономической... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:29

2021-11-30T15:29

2021-11-30T15:29

безопасность

технологии

египет

воздушно-десантные войска россии

тайфун (автомобиль)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155827/96/1558279603_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_97b97cf4639e4f14a867c1c2c0b13e57.jpg

КАИР, 30 ноя – РИА Новости. Десантируемый бронеавтомобиль российского производства "Тайфун-ВДВ" получил разрешение на экспорт, сообщил РИА Новости глава службы внешнеэкономической деятельности компании-разработчика "Ремдизель" Булат Зайнутдинов.В Каир "Ремдизель", принимающий участие в выставке EDEX на стенде "Рособоронэкспорта", привез модели бронеавтомобилей семейства "Тайфун" и "Торнадо"."В этом году мы получили паспорт экспортного облика на автомобиль "Тайфун-ВДВ", то есть получили полное разрешение для экспорта данного автомобиля. Это единственный в мире бронеавтомобиль, который может десантироваться парашютным способом. Это очень конкурентная техника для мирового рынка", - сказал Зайнутдинов."Тайфун-ВДВ" оснащен двигателем "Камаза" мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тысячи километров. Подвеска выполнена на основе гидропневматических амортизаторов. Броня обеспечивает защитой от взрыва 6 килограммов тротила под колесом или 4 килограммов под днищем. Машина является аэродесантируемой."Тайфуны" для Воздушно-десантных войск вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой. По словам разработчиков, это орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.Источник в оборонно-промышленном комплексе в начале августа сообщил РИА Новости, что "Тайфун-ВДВ" принят на снабжение ВДВ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время.В понедельник в столице Египта открылась выставка оборонной промышленности EDEX. По данным организаторов, в ней принимают участие более 400 компаний из 42 стран.

https://ria.ru/20210802/vdv-1743912189.html

https://ria.ru/20210804/tayfun-vdv-1744261952.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, египет, воздушно-десантные войска россии, тайфун (автомобиль), россия