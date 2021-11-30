https://ria.ru/20211130/taliby-1761392566.html

В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ*, сообщил источник

В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2021

В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ*, сообщил источник

Движение "Талибан"** уничтожило базу боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:46

2021-11-30T09:46

2021-11-30T10:14

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 30 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"** уничтожило базу боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости местный источник.Ранее назначенный талибами начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин заявил, что ИГ* присутствует в ряде районов Афганистана и представляет угрозу стабильности.По информации источника, бой между талибами и боевиками ИГ* происходил во вторник утром в деревне Зангвай, были слышны звуки стрельбы из легкого и тяжелого вооружения."В результате этого утреннего боя были уничтожены боевики ИГ*, включая нескольких женщин, связанных с группировкой", - заявил источник, отметив, что только один из террористов ИГ* выжил.В свою очередь, источник в полиции Нангархара сообщил РИА Новости, что были ликвидированы три боевика ИГ*, включая женщину, еще один захвачен живым.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"**.* Террористическая организация, запрещена в России** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/afganistan-1758020677.html

https://ria.ru/20211119/legitimnost-1759889572.html

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