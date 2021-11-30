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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211130/taliby-1761392566.html
В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ*, сообщил источник
В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ*, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2021
В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ*, сообщил источник
Движение "Талибан"** уничтожило базу боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:46
2021-11-30T10:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
нангархар
исламское государство
россия
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КАБУЛ, 30 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"** уничтожило базу боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости местный источник.Ранее назначенный талибами начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин заявил, что ИГ* присутствует в ряде районов Афганистана и представляет угрозу стабильности.По информации источника, бой между талибами и боевиками ИГ* происходил во вторник утром в деревне Зангвай, были слышны звуки стрельбы из легкого и тяжелого вооружения."В результате этого утреннего боя были уничтожены боевики ИГ*, включая нескольких женщин, связанных с группировкой", - заявил источник, отметив, что только один из террористов ИГ* выжил.В свою очередь, источник в полиции Нангархара сообщил РИА Новости, что были ликвидированы три боевика ИГ*, включая женщину, еще один захвачен живым.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"**.* Террористическая организация, запрещена в России** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/afganistan-1758020677.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, нангархар, исламское государство, россия, мохаммад хасан ахунд
09:46 30.11.2021 (обновлено: 10:14 30.11.2021)
 
В Афганистане талибы уничтожили базу боевиков ИГ*, сообщил источник

Источник: талибы уничтожили базу боевиков ИГ* в афганской провинции Нангархар

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в Афганистане
Талибы* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 30 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"** уничтожило базу боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости местный источник.
Ранее назначенный талибами начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин заявил, что ИГ* присутствует в ряде районов Афганистана и представляет угрозу стабильности.
По информации источника, бой между талибами и боевиками ИГ* происходил во вторник утром в деревне Зангвай, были слышны звуки стрельбы из легкого и тяжелого вооружения.
"В результате этого утреннего боя были уничтожены боевики ИГ*, включая нескольких женщин, связанных с группировкой", - заявил источник, отметив, что только один из террористов ИГ* выжил.
В свою очередь, источник в полиции Нангархара сообщил РИА Новости, что были ликвидированы три боевика ИГ*, включая женщину, еще один захвачен живым.
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"**.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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