https://ria.ru/20211130/sudan-1761472829.html

Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме

Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме - РИА Новости, 30.11.2021

Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме

Суданская полиция использует слезоточивый газ против демонстрантов в столице Судана Хартуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:21

2021-11-30T15:21

2021-11-30T15:35

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абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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ХАРТУМ, 30 ноя - РИА Новости. Суданская полиция использует слезоточивый газ против демонстрантов в столице Судана Хартуме, передает корреспондент РИА Новости.Слезоточивый газ был применен около Республиканского дворца в центре суданской столицы.Во вторник в Хартуме проходят демонстрации против власти военных.Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок в воскресенье подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Подписанное соглашение также гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе, возглавил его вновь аль-Бурхан.

https://ria.ru/20211121/soglashenie-1760054471.html

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в мире, хартум (город), судан, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок