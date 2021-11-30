15:21 30.11.2021 (обновлено: 15:35 30.11.2021)
Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме
Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Хартума
© AP Photo / Morwan AliАкция протеста в Хартуме, Судан
© AP Photo / Morwan Ali
ХАРТУМ, 30 ноя - РИА Новости. Суданская полиция использует слезоточивый газ против демонстрантов в столице Судана Хартуме, передает корреспондент РИА Новости.
Слезоточивый газ был применен около Республиканского дворца в центре суданской столицы.
Во вторник в Хартуме проходят демонстрации против власти военных.
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок в воскресенье подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Подписанное соглашение также гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.
21 ноября, 16:15Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.
Новый Суверенный совет Судана приступил к работе, возглавил его вновь аль-Бурхан.