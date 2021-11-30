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Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме
Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме - РИА Новости, 30.11.2021
Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме
Суданская полиция использует слезоточивый газ против демонстрантов в столице Судана Хартуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:21
2021-11-30T15:35
в мире
хартум (город)
судан
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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ХАРТУМ, 30 ноя - РИА Новости. Суданская полиция использует слезоточивый газ против демонстрантов в столице Судана Хартуме, передает корреспондент РИА Новости.Слезоточивый газ был применен около Республиканского дворца в центре суданской столицы.Во вторник в Хартуме проходят демонстрации против власти военных.Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок в воскресенье подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Подписанное соглашение также гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе, возглавил его вновь аль-Бурхан.
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в мире, хартум (город), судан, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
15:21 30.11.2021 (обновлено: 15:35 30.11.2021)
 
Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Хартуме

Суданская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Хартума

© AP Photo / Morwan AliАкция протеста в Хартуме, Судан
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Morwan Ali
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 30 ноя - РИА Новости. Суданская полиция использует слезоточивый газ против демонстрантов в столице Судана Хартуме, передает корреспондент РИА Новости.
Слезоточивый газ был применен около Республиканского дворца в центре суданской столицы.
Во вторник в Хартуме проходят демонстрации против власти военных.
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок в воскресенье подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Подписанное соглашение также гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 16:15
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.
Новый Суверенный совет Судана приступил к работе, возглавил его вновь аль-Бурхан.
 
В миреХартум (город)СуданАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла Хамдок
 
 
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