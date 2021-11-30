https://ria.ru/20211130/strelba-1761555968.html

При стрельбе в американской школе погибли три человека

При стрельбе в американской школе погибли три человека - РИА Новости, 01.12.2021

При стрельбе в американской школе погибли три человека

Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция. РИА Новости, 01.12.2021

2021-11-30T23:07

2021-11-30T23:07

2021-12-01T11:21

мичиган

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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция."Шесть получили огнестрельные ранения", — сказал представитель правоохранительных органов на пресс-конференции.Скорее всего, погибли школьники, добавил он.По данным полицейских, стрельбу открыл 15-летний ученик. Злоумышленник сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.Как указал представитель шерифа, преступник, предположительно, действовал один. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в середине дня, после этого стрелявшего задержали в течение пяти минут. Одним из тех, кто проводил задержание, был помощник шерифа, прикомандированный к школе.По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленник сдался сам, не стрелял в офицеров и сам не был ранен.

https://ria.ru/20211127/strelba-1761016152.html

мичиган

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мичиган, в мире, сша, оксфорд