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При стрельбе в американской школе погибли три человека
При стрельбе в американской школе погибли три человека - РИА Новости, 01.12.2021
При стрельбе в американской школе погибли три человека
Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция. РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T23:07
2021-11-30T23:07
2021-12-01T11:21
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция."Шесть получили огнестрельные ранения", — сказал представитель правоохранительных органов на пресс-конференции.Скорее всего, погибли школьники, добавил он.По данным полицейских, стрельбу открыл 15-летний ученик. Злоумышленник сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.Как указал представитель шерифа, преступник, предположительно, действовал один. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в середине дня, после этого стрелявшего задержали в течение пяти минут. Одним из тех, кто проводил задержание, был помощник шерифа, прикомандированный к школе.По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленник сдался сам, не стрелял в офицеров и сам не был ранен.
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мичиган, в мире, сша, оксфорд
23:07 30.11.2021 (обновлено: 11:21 01.12.2021)
При стрельбе в американской школе погибли три человека
Три человека, предположительно, ученики, погибли при стрельбе в школе в Мичигане
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости.
Во время стрельбы в школе в Оксфорде
, штат Мичиган
, погибли три человека, сообщила полиция.
"Шесть получили огнестрельные ранения", — сказал представитель правоохранительных органов на пресс-конференции.
Скорее всего, погибли школьники, добавил он.
По данным полицейских, стрельбу открыл 15-летний ученик. Злоумышленник сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.
Как указал представитель шерифа, преступник, предположительно, действовал один. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в середине дня, после этого стрелявшего задержали в течение пяти минут. Одним из тех, кто проводил задержание, был помощник шерифа, прикомандированный к школе.
По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленник сдался сам, не стрелял в офицеров и сам не был ранен.