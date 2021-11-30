Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/strelba-1761555968.html
При стрельбе в американской школе погибли три человека
При стрельбе в американской школе погибли три человека - РИА Новости, 01.12.2021
При стрельбе в американской школе погибли три человека
Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция. РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T23:07
2021-12-01T11:21
мичиган
в мире
сша
оксфорд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761596629_0:440:2856:2047_1920x0_80_0_0_1f4ecd16a76a4d47cb850b0f44488a24.jpg
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция."Шесть получили огнестрельные ранения", — сказал представитель правоохранительных органов на пресс-конференции.Скорее всего, погибли школьники, добавил он.По данным полицейских, стрельбу открыл 15-летний ученик. Злоумышленник сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.Как указал представитель шерифа, преступник, предположительно, действовал один. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в середине дня, после этого стрелявшего задержали в течение пяти минут. Одним из тех, кто проводил задержание, был помощник шерифа, прикомандированный к школе.По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленник сдался сам, не стрелял в офицеров и сам не был ранен.
https://ria.ru/20211127/strelba-1761016152.html
мичиган
сша
оксфорд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761596629_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_38e238bad56547d2a38b9df592b79164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мичиган, в мире, сша, оксфорд
23:07 30.11.2021 (обновлено: 11:21 01.12.2021)
 
При стрельбе в американской школе погибли три человека

Три человека, предположительно, ученики, погибли при стрельбе в школе в Мичигане

© REUTERS / Seth HeraldПолицейские в районе средней школы в Оксфорде, штат Мичиган, где произошла стрельба
Полицейские в районе средней школы в Оксфорде, штат Мичиган, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Seth Herald
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Во время стрельбы в школе в Оксфорде, штат Мичиган, погибли три человека, сообщила полиция.
"Шесть получили огнестрельные ранения", — сказал представитель правоохранительных органов на пресс-конференции.
Скорее всего, погибли школьники, добавил он.
По данным полицейских, стрельбу открыл 15-летний ученик. Злоумышленник сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.
Как указал представитель шерифа, преступник, предположительно, действовал один. Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в середине дня, после этого стрелявшего задержали в течение пяти минут. Одним из тех, кто проводил задержание, был помощник шерифа, прикомандированный к школе.
По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленник сдался сам, не стрелял в офицеров и сам не был ранен.
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 11:34
После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека
 
МичиганВ миреСШАОксфорд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом
11:41Москва продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил Рябков
11:40Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспоры
11:37Киев становится все наглее к Москве, заявил Лавров
11:35МИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасности
11:35НАТО продолжит помогать Украине, заявил Столтенберг
11:35На Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движение
11:33В Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
11:31Лавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением 1:51
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
Лента новостейМолния
В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусомМосква продолжит контакты с Вашингтоном на всех уровнях, сообщил РябковЗеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве для диаспорыКиев становится все наглее к Москве, заявил ЛавровМИД готовит инициативы по поручению Путина о гарантиях безопасностиНАТО продолжит помогать Украине, заявил СтолтенбергНа Арбатско-Покровской линии московского метро частично остановили движениеВ Саудовской Аравии выявили случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЛавров назвал Украину потерянным случаем с точки зрения выполнения Минска-2Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдумаЛавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин