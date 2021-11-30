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В Мичигане несколько человек пострадали при стрельбе в школе
В Мичигане несколько человек пострадали при стрельбе в школе - РИА Новости, 30.11.2021
В Мичигане несколько человек пострадали при стрельбе в школе
Несколько человек ранены в результате стрельбы в школе в округе Окленд в американском штате Мичиган, нападавший задержан, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T22:24
2021-11-30T22:24
2021-11-30T22:48
в мире
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окленд
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Несколько человек ранены в результате стрельбы в школе в округе Окленд в американском штате Мичиган, нападавший задержан, сообщают местные СМИ."По сообщению властей, стрелок в старшей школе Оксфорда взят под стражу после того, как по крайней мере одного человека подстрелили, а четверых других ранили", - сообщает местный портал ClickOnDetroit.Как говорится в сообщении, стрельба произошла днем в коридоре школы. "По данным полиции, сообщений о погибших не поступало", - уточняет портал.В сообщении говорится, что получивший огнестрельное ранение является учеником школы.
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в мире, оксфорд, мичиган, окленд
22:24 30.11.2021 (обновлено: 22:48 30.11.2021)
В Мичигане несколько человек пострадали при стрельбе в школе
ClickOnDetroit: в школе в Мичигане произошла стрельба, несколько человек пострадали