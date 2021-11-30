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"Тексит" и не только: в США заговорили о реальности развала
Bloomberg: распад США может стать реальностью - РИА Новости, 30.11.2021
"Тексит" и не только: в США заговорили о реальности развала
Вероятность распада Соединенных Штатов сейчас существенно выше, чем в начале тысячелетия, уверен обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:26
2021-11-30T17:15
в мире
техас
сша
калифорния
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вероятность распада Соединенных Штатов сейчас существенно выше, чем в начале тысячелетия, уверен обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс.Автор привел данные опроса Университета Вирджинии, согласно которым 52 процента избирателей экс-президента США Дональда Трампа выступили за то, чтобы "республиканские" штаты образовали отдельные государства. При этом аналогичной позиции в отношении "демократических" штатов придерживаются 41 процент респондентов, поддерживающих действующего лидера Джо Байдена.Гастингс напомнил, что в ХХ веке границы разных стран мира серьезно видоизменялись: распад СССР, выход Бангладеш из состава Пакистана, отделение Сингапура от Малайзии, разделение Чехословакии. Он предположил, что такое возможно и в будущем — например, отделение Каталонии."Почему в США должно быть по-другому?" — задался вопросом журналист.Он пояснил, что с момента основания Штаты неуклонно расширялись, но всегда были расколоты по политическим и другим принципам."На протяжении более двух столетий то, что объединяет американцев, оказывалось выше, чем то, что их разделяет", — продолжил Гастингс.По его словам, некоторые части США могут захотеть выйти из состава страны. Прежде всего речь идет о Калифорнии и Техасе. Обозреватель признал, что в основе раскола американского общества лежит расовая проблема, обострившаяся в последние годы. Кроме того, в Штатах по-разному относятся и к другим меньшинствам, что создает разногласия."В стране накапливается такая волна гнева, что невозможно предсказать, чем она может закончиться", — пишет Гастингс.Он напомнил об отрицательных последствиях Brexit, по его словам, создавшего проблему для целого поколения британцев ради сиюминутной выгоды."То же самое произойдет, только в значительно больших масштабах, в случае раскола Соединенных Штатов Америки", — предостерег автор.Как считает Гастингс, немедленного распада США ждать не стоит, но его вероятность сейчас намного больше, чем 20 лет назад. При этом цена такого развития событий будет куда выше не только для Америки, но и для всего Запада.
https://ria.ru/20211106/ssha-1757883271.html
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в мире, техас, сша, калифорния
16:26 30.11.2021 (обновлено: 17:15 30.11.2021)
 
Bloomberg: распад США может стать реальностью

Обозреватель Bloomberg Гастингс заявил о приближении США к развалу

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вероятность распада Соединенных Штатов сейчас существенно выше, чем в начале тысячелетия, уверен обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс.
Автор привел данные опроса Университета Вирджинии, согласно которым 52 процента избирателей экс-президента США Дональда Трампа выступили за то, чтобы "республиканские" штаты образовали отдельные государства. При этом аналогичной позиции в отношении "демократических" штатов придерживаются 41 процент респондентов, поддерживающих действующего лидера Джо Байдена.
Гастингс напомнил, что в ХХ веке границы разных стран мира серьезно видоизменялись: распад СССР, выход Бангладеш из состава Пакистана, отделение Сингапура от Малайзии, разделение Чехословакии. Он предположил, что такое возможно и в будущем — например, отделение Каталонии.
"Почему в США должно быть по-другому?" — задался вопросом журналист.
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Он пояснил, что с момента основания Штаты неуклонно расширялись, но всегда были расколоты по политическим и другим принципам.
"На протяжении более двух столетий то, что объединяет американцев, оказывалось выше, чем то, что их разделяет", — продолжил Гастингс.
По его словам, некоторые части США могут захотеть выйти из состава страны. Прежде всего речь идет о Калифорнии и Техасе. Обозреватель признал, что в основе раскола американского общества лежит расовая проблема, обострившаяся в последние годы. Кроме того, в Штатах по-разному относятся и к другим меньшинствам, что создает разногласия.
"В стране накапливается такая волна гнева, что невозможно предсказать, чем она может закончиться", — пишет Гастингс.
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Он напомнил об отрицательных последствиях Brexit, по его словам, создавшего проблему для целого поколения британцев ради сиюминутной выгоды.
"То же самое произойдет, только в значительно больших масштабах, в случае раскола Соединенных Штатов Америки", — предостерег автор.
Как считает Гастингс, немедленного распада США ждать не стоит, но его вероятность сейчас намного больше, чем 20 лет назад. При этом цена такого развития событий будет куда выше не только для Америки, но и для всего Запада.
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